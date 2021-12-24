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Совфед ввел штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров
Совфед ввел штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед ввел штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров
Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск так называемых подменных номеров. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:59
2021-12-24T12:59
2021-12-24T12:59
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск так называемых подменных номеров.В настоящее время действует закон об обязанности операторов связи передавать истинный номер абонента при передаче коротких текстовых сообщений, а также устанавливать голосовых соединений как в телефонной сети связи, так и в сети передачи данных. Как отмечают авторы закона, действия по подмене абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сети связи общего пользования причиняют ущерб интересам государства и общества.Для должностных лиц штрафы составят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.
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общество, совет федерации рф
Совфед ввел штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров
Совфед ввел штрафы до миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров