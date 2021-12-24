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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211224/serial-1765217052.html
Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix
Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix - РИА Новости, 24.12.2021
Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix
В Москве закончились съемки российского сериала "Анна К", основанный на романе "Анна Каренина, который заказал стриминговый сервис Netflix. Об этом в своем... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:55
2021-12-24T06:55
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новости культуры
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федор бондарчук
светлана ходченкова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Москве закончились съемки российского сериала "Анна К", основанный на романе "Анна Каренина, который заказал стриминговый сервис Netflix. Об этом в своем Instagram сообщил режиссер проекта Валерий Федорович.К тексту он прикрепил фотографию, сделанную на ГУМ-катке. Участники съемочной группы расселись прямо на льду, чтобы поместиться в кадре. Летом этого года было объявлено, что "Анна К" станет первым российским проектом, заказанным Netflix. Предстоящий сериал — современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в нем сыграла Светлана Ходченкова. Вместе с ней на экране появятся Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие.Ожидается, что Бондарчук сыграет Алексея Каренина, Александрова выступит в роли Долли Облонской. Образ Стивы Облонского воплотит Гоша Куценко. Юра Борисов предстанет перед зрителями как Константин Левин, а его возлюбленную "Кити" (Екатерину Щербакову) сыграет Даша Верещагина.Точная дата премьеры пока не объявлена.
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москва, netflix, новости культуры, кино и сериалы, федор бондарчук, светлана ходченкова, гоша куценко, гум
06:55 24.12.2021
 
Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix

Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День первый
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Москве закончились съемки российского сериала "Анна К", основанный на романе "Анна Каренина, который заказал стриминговый сервис Netflix. Об этом в своем Instagram сообщил режиссер проекта Валерий Федорович.
"Стоп! Снято! Съемки первого российского сериала Netflix "Анна К" завершены. Счастливая съемочная группа "Анна К" не прощается, а говорит "до свидания!" В следующем году будет еще больше новостей о проекте, которыми мы обязательно поделимся", — написал Федорович.
К тексту он прикрепил фотографию, сделанную на ГУМ-катке. Участники съемочной группы расселись прямо на льду, чтобы поместиться в кадре.
Летом этого года было объявлено, что "Анна К" станет первым российским проектом, заказанным Netflix. Предстоящий сериал — современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в нем сыграла Светлана Ходченкова.
Вместе с ней на экране появятся Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие.
Ожидается, что Бондарчук сыграет Алексея Каренина, Александрова выступит в роли Долли Облонской. Образ Стивы Облонского воплотит Гоша Куценко. Юра Борисов предстанет перед зрителями как Константин Левин, а его возлюбленную "Кити" (Екатерину Щербакову) сыграет Даша Верещагина.
Точная дата премьеры пока не объявлена.
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КультураМоскваNetflixНовости культурыКино и сериалыФедор БондарчукСветлана ХодченковаГоша КуценкоГУМ
 
 
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