https://ria.ru/20211224/serial-1765217052.html

Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix

Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix - РИА Новости, 24.12.2021

Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix

В Москве закончились съемки российского сериала "Анна К", основанный на романе "Анна Каренина, который заказал стриминговый сервис Netflix. Об этом в своем... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:55

2021-12-24T06:55

2021-12-24T06:55

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Москве закончились съемки российского сериала "Анна К", основанный на романе "Анна Каренина, который заказал стриминговый сервис Netflix. Об этом в своем Instagram сообщил режиссер проекта Валерий Федорович.К тексту он прикрепил фотографию, сделанную на ГУМ-катке. Участники съемочной группы расселись прямо на льду, чтобы поместиться в кадре. Летом этого года было объявлено, что "Анна К" станет первым российским проектом, заказанным Netflix. Предстоящий сериал — современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в нем сыграла Светлана Ходченкова. Вместе с ней на экране появятся Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие.Ожидается, что Бондарчук сыграет Алексея Каренина, Александрова выступит в роли Долли Облонской. Образ Стивы Облонского воплотит Гоша Куценко. Юра Борисов предстанет перед зрителями как Константин Левин, а его возлюбленную "Кити" (Екатерину Щербакову) сыграет Даша Верещагина.Точная дата премьеры пока не объявлена.

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