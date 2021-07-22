https://ria.ru/20210722/serial-1742359505.html

Бондарчук и Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину

Бондарчук и Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину - РИА Новости, 22.07.2021

Бондарчук и Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину

Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юра Борисов и Татьяна Догилева сыграют в первом российском сериале по заказу американского стримингового... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:46

2021-07-22T13:46

2021-07-22T15:05

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юра Борисов и Татьяна Догилева сыграют в первом российском сериале по заказу американского стримингового видеосервиса Netflix "Анна К", основанном на романе Льва Толстого "Анна Каренина", компания в четверг объявила о начале съемок, сообщила пресс-служба проекта.Ранее сообщалось, что американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова."Netflix объявил о начале съемок первого российского драматического сериала "Анна К". В сериале примут участие российские актеры: ранее объявленная исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, а также Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что Бондарчук исполнит роль Алексея Каренина, Александрова выступит в роли Долли Облонской. Стиву Облонского сыгралет Гоша Куценко. Юра Борисов предстанет перед зрителями в образе Константина Левина, а его возлюбленную "Кити" (Екатерину Щербакову) сыграет Даша Верещагина. В картине также задействованы Александр Цыпкин, который сыграет Сергея Кознышева, и Татьяна Догилева, которая исполнит роль Агафьи Михайловны.При этом исполнителя роли князя Алексея Вронского компания пока не объявила, отметив, что "в сериале примут участие и другие потрясающие актеры, так что еще не все секреты раскрыты".Действие сериала будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, начинает роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи. Автором сценария стал Роман Кантор, известный по сериалу "Эпидемия", режиссерами сериала выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, впоследствии сериал будет дублирован на другие языки.

https://ria.ru/20210719/serialy-1741855119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, гоша куценко, татьяна догилева, светлана ходченкова, федор бондарчук