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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210722/serial-1742359505.html
Бондарчук и Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину
Бондарчук и Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину - РИА Новости, 22.07.2021
Бондарчук и Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину
Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юра Борисов и Татьяна Догилева сыграют в первом российском сериале по заказу американского стримингового... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:46
2021-07-22T15:05
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
гоша куценко
татьяна догилева
светлана ходченкова
федор бондарчук
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юра Борисов и Татьяна Догилева сыграют в первом российском сериале по заказу американского стримингового видеосервиса Netflix "Анна К", основанном на романе Льва Толстого "Анна Каренина", компания в четверг объявила о начале съемок, сообщила пресс-служба проекта.Ранее сообщалось, что американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова."Netflix объявил о начале съемок первого российского драматического сериала "Анна К". В сериале примут участие российские актеры: ранее объявленная исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, а также Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что Бондарчук исполнит роль Алексея Каренина, Александрова выступит в роли Долли Облонской. Стиву Облонского сыгралет Гоша Куценко. Юра Борисов предстанет перед зрителями в образе Константина Левина, а его возлюбленную "Кити" (Екатерину Щербакову) сыграет Даша Верещагина. В картине также задействованы Александр Цыпкин, который сыграет Сергея Кознышева, и Татьяна Догилева, которая исполнит роль Агафьи Михайловны.При этом исполнителя роли князя Алексея Вронского компания пока не объявила, отметив, что "в сериале примут участие и другие потрясающие актеры, так что еще не все секреты раскрыты".Действие сериала будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, начинает роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи. Автором сценария стал Роман Кантор, известный по сериалу "Эпидемия", режиссерами сериала выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, впоследствии сериал будет дублирован на другие языки.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, гоша куценко, татьяна догилева, светлана ходченкова, федор бондарчук
13:46 22.07.2021 (обновлено: 15:05 22.07.2021)
 
Бондарчук и Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину

Федор Бондарчук и Светлана Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма "Росомаха: Бессмертный"
Актриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма Росомаха: Бессмертный - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юра Борисов и Татьяна Догилева сыграют в первом российском сериале по заказу американского стримингового видеосервиса Netflix "Анна К", основанном на романе Льва Толстого "Анна Каренина", компания в четверг объявила о начале съемок, сообщила пресс-служба проекта.
Ранее сообщалось, что американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова.
"Netflix объявил о начале съемок первого российского драматического сериала "Анна К". В сериале примут участие российские актеры: ранее объявленная исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, а также Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что Бондарчук исполнит роль Алексея Каренина, Александрова выступит в роли Долли Облонской. Стиву Облонского сыгралет Гоша Куценко. Юра Борисов предстанет перед зрителями в образе Константина Левина, а его возлюбленную "Кити" (Екатерину Щербакову) сыграет Даша Верещагина. В картине также задействованы Александр Цыпкин, который сыграет Сергея Кознышева, и Татьяна Догилева, которая исполнит роль Агафьи Михайловны.
При этом исполнителя роли князя Алексея Вронского компания пока не объявила, отметив, что "в сериале примут участие и другие потрясающие актеры, так что еще не все секреты раскрыты".
"Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии, и теперь рады анонсировать яркую команду актеров", - процитировали в пресс-службе директора направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анны Наглер.
Действие сериала будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, начинает роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи. Автором сценария стал Роман Кантор, известный по сериалу "Эпидемия", режиссерами сериала выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, впоследствии сериал будет дублирован на другие языки.
Кадр из сериала Перевал Дятлова
19 июля, 14:00Культура
HBO Max купил права на показ сериала "Перевал Дятлова"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixГоша КуценкоТатьяна ДогилеваСветлана ХодченковаФедор Бондарчук
 
 
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