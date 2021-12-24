https://ria.ru/20211224/semena-1765334127.html
Матвиенко раскритиковала медленное развитие семеноводства в России
Матвиенко раскритиковала медленное развитие семеноводства в России - РИА Новости, 24.12.2021
Матвиенко раскритиковала медленное развитие семеноводства в России
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поставила "неуд" Минсельхозу и Миннауки за медленное развитие отечественного семеноводства. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:09
2021-12-24T14:09
2021-12-24T14:09
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
валентина матвиенко
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поставила "неуд" Минсельхозу и Миннауки за медленное развитие отечественного семеноводства.Сенаторы на заседании палаты в пятницу одобрили новую редакцию закона о семеноводстве.В ходе пленарного заседания замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, сообщил, что Россия приближается к показателю в 15% по обеспечению россиян отечественными семенами картофеля, по сахарной свёкле - 10%. Он напомнил, что программа развития отечественного семеноводства начала работать в 2017 году.Омельчук отметил, что по картофелю в следующем году бизнес готов удвоить объёмы.Матвиенко подчеркнула, что у нас есть сельхозакадемия, НИИ, учёные, которые этим занимаются, "но результат плачевный". По ее мнению, и 15% высеянного картофеля - "это бумажный показатель"."Мы берём вопрос развития семеноводства под свой контроль. И контроль этот будет жесточайшим, потому что мы тоже берём на себя ответственность за конечный результат. Хватит плестись в хвосте, у нас в стране есть школа семеноводства. Пора предметно заняться данной темой", - сказала законодатель.Спикер дала поручение профильным комитетам раз в полгода представлять доклад о реальном развитии семеноводства и реальных результатах, которые достигнуты."Теперь мы Минсельхоз и Миннауки в покое не оставим. Закатывайте рукава — терпение у палаты регионов закончилось. Вы от нас помидорами не отделаетесь", - сказала Матвиенко.В январе сенаторы также планируют ознакомиться с результатами работы научных институтов, занимающихся вопросами селекции в семеноводстве.
https://ria.ru/20211215/kritika-1763844034.html
https://ria.ru/20211206/kartofel-1762332981.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), валентина матвиенко, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
Матвиенко раскритиковала медленное развитие семеноводства в России
Спикер Совфеда Матвиенко поставила Минсельхозу и Миннауки "неуд" за развитие семеноводства
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
поставила "неуд" Минсельхозу
и Миннауки
за медленное развитие отечественного семеноводства.
Сенаторы на заседании палаты в пятницу одобрили новую редакцию закона о семеноводстве.
В ходе пленарного заседания замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, сообщил, что Россия
приближается к показателю в 15% по обеспечению россиян отечественными семенами картофеля, по сахарной свёкле - 10%. Он напомнил, что программа развития отечественного семеноводства начала работать в 2017 году.
"Вы считаете, что это подвиг - всего 15% наших семян по картофелю? И Миннауки, и Минсельхозу - неуд за то, что уделяете недостаточное внимание развитию отечественного семеноводства. Мы 30 лет говорим об этом, но всё движется темпами "в час по чайной ложке", - сказала спикер.
Омельчук отметил, что по картофелю в следующем году бизнес готов удвоить объёмы.
Матвиенко подчеркнула, что у нас есть сельхозакадемия, НИИ, учёные, которые этим занимаются, "но результат плачевный". По ее мнению, и 15% высеянного картофеля - "это бумажный показатель".
"Мы берём вопрос развития семеноводства под свой контроль. И контроль этот будет жесточайшим, потому что мы тоже берём на себя ответственность за конечный результат. Хватит плестись в хвосте, у нас в стране есть школа семеноводства. Пора предметно заняться данной темой", - сказала законодатель.
Спикер дала поручение профильным комитетам раз в полгода представлять доклад о реальном развитии семеноводства и реальных результатах, которые достигнуты.
"Теперь мы Минсельхоз и Миннауки в покое не оставим. Закатывайте рукава — терпение у палаты регионов закончилось. Вы от нас помидорами не отделаетесь", - сказала Матвиенко.
В январе сенаторы также планируют ознакомиться с результатами работы научных институтов, занимающихся вопросами селекции в семеноводстве.