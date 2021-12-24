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В Петербурге отказались от салюта в новогоднюю ночь
В Петербурге отказались от салюта в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2021
В Петербурге отказались от салюта в новогоднюю ночь
В Петербурге в новогоднюю ночь не будет традиционного праздничного салюта, как и других официальных массовых мероприятий, сообщил вице-губернатор города Борис... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:17
2021-12-24T13:43
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
новый год
борис пиотровский
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. В Петербурге в новогоднюю ночь не будет традиционного праздничного салюта, как и других официальных массовых мероприятий, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."Обычный традиционный салют является частью массовых новогодних мероприятий. В этом году его не будет, мы ориентированы на немассовые мероприятия", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".Как отметил Пиотровский, городские и районные власти "не отказываются полностью от активностей" на период новогодних и рождественских праздников. При этом отменены лишь "большие массовые мероприятия, куда не может быть ограничен доступ посредством QR-кодов".
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общество, санкт-петербург, новый год, борис пиотровский, новости - туризм
13:17 24.12.2021 (обновлено: 13:43 24.12.2021)
 
В Петербурге отказались от салюта в новогоднюю ночь

Власти Петербурга отказались от традиционного праздничного салюта в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге
Новогодний салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. В Петербурге в новогоднюю ночь не будет традиционного праздничного салюта, как и других официальных массовых мероприятий, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"Обычный традиционный салют является частью массовых новогодних мероприятий. В этом году его не будет, мы ориентированы на немассовые мероприятия", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Как отметил Пиотровский, городские и районные власти "не отказываются полностью от активностей" на период новогодних и рождественских праздников. При этом отменены лишь "большие массовые мероприятия, куда не может быть ограничен доступ посредством QR-кодов".
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Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургНовый годБорис ПиотровскийНовости - Туризм
 
 
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