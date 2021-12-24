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"Росатом" начал испытания на стенде для тестирования СПГ-оборудования
"Росатом" начал испытания на стенде для тестирования СПГ-оборудования - РИА Новости, 24.12.2021
"Росатом" начал испытания на стенде для тестирования СПГ-оборудования
Специалисты госкорпорации "Росатом" начали в Санкт-Петербурге испытания на первом не только в России, но и в Европе стенда для тестирования оборудования средне- РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:50
2021-12-24T11:17
экономика
технологии
санкт-петербург
европа
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомэнергомаш
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" начали в Санкт-Петербурге испытания на первом не только в России, но и в Европе стенда для тестирования оборудования средне- и крупнотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш"."Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогеннный СПГ-насос ЭНК 2000/241, который был разработан и изготовлен входящим в "Атомэнергомаш" "ОКБМ Африкантов". Насос предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза", - говорится в сообщении.Стенд расположен на площадке предприятия "Росатома" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА) в Санкт-Петербурге. Стенд строился во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по импортозамещению критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России.Стенд в Петербурге представляет собой крупный комплекс, позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. На площадке установлена одна из самых больших в мире систем хранения криогенных жидкостей как в виде жидкого азота, так и СПГ. Строительство объекта финансировалось из средств Минпромторга РФ и "Росатома" и было завершено в августе текущего года."Конструкция стенда была разработала российскими специалистами, а все оборудование для него поставили отечественные предприятия. Само строительство было реализовано в кратчайшие сроки – меньше, чем за 2 года, несмотря на вызванные пандемией сложности буквально на всех этапах: от проектирования и согласования проекта до поставок оборудования для оснащения комплекса. Тем не менее, стенд был введен в эксплуатацию в срок", - подчеркнул генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов, слова которого приведены в сообщении.Новый СПГ-насос ЭНК 2000/241 с номинальной подачей 2 тысячи кубометров в час, испытания которого стартовали на стенде, - на сегодняшний день самый высокопроизводительный из разработанной "ОКБМ Африкантов" линейки оборудования для производства СПГ, добавил он."Атомэнергомаш" – крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.
https://ria.ru/20211206/rosatom-1762353132.html
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экономика, технологии, санкт-петербург, европа, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэнергомаш, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), окбм африкантов, россия
10:50 24.12.2021 (обновлено: 11:17 24.12.2021)
 
"Росатом" начал испытания на стенде для тестирования СПГ-оборудования

"Росатом" начал испытания на первом в Европе стенде для тестирования СПГ-оборудования

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" начали в Санкт-Петербурге испытания на первом не только в России, но и в Европе стенда для тестирования оборудования средне- и крупнотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш".
"Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогеннный СПГ-насос ЭНК 2000/241, который был разработан и изготовлен входящим в "Атомэнергомаш" "ОКБМ Африкантов". Насос предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза", - говорится в сообщении.
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Стенд расположен на площадке предприятия "Росатома" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА) в Санкт-Петербурге. Стенд строился во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по импортозамещению критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России.
Стенд в Петербурге представляет собой крупный комплекс, позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. На площадке установлена одна из самых больших в мире систем хранения криогенных жидкостей как в виде жидкого азота, так и СПГ. Строительство объекта финансировалось из средств Минпромторга РФ и "Росатома" и было завершено в августе текущего года.
"Конструкция стенда была разработала российскими специалистами, а все оборудование для него поставили отечественные предприятия. Само строительство было реализовано в кратчайшие сроки – меньше, чем за 2 года, несмотря на вызванные пандемией сложности буквально на всех этапах: от проектирования и согласования проекта до поставок оборудования для оснащения комплекса. Тем не менее, стенд был введен в эксплуатацию в срок", - подчеркнул генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов, слова которого приведены в сообщении.
Новый СПГ-насос ЭНК 2000/241 с номинальной подачей 2 тысячи кубометров в час, испытания которого стартовали на стенде, - на сегодняшний день самый высокопроизводительный из разработанной "ОКБМ Африкантов" линейки оборудования для производства СПГ, добавил он.
"Атомэнергомаш" – крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.
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ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургЕвропаВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомэнергомашМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ОКБМ АфрикантовРоссия
 
 
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