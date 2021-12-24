Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211224/putin-1765361600.html
Приговор Америке: китайцев восхитили слова Путина на ежегодной пресс-конференции
Приговор США: китайцы оценили ответы Путина на ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 24.12.2021
Приговор Америке: китайцев восхитили слова Путина на ежегодной пресс-конференции
Читатели китайской газеты "Гуаньча" восхитились ответами Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции и призвали Пекин укреплять отношения с Москвой. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:03
2021-12-24T17:11
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
сша
китай
владимир путин
си цзиньпин
большая пресс-конференция владимира путина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765095898_0:0:3356:1887_1920x0_80_0_0_0a399729c77f81f92bb11964585c4ab8.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" восхитились ответами Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции и призвали Пекин укреплять отношения с Москвой."Пока Китай и Россия вместе, в мире будет больше мира, безопасности и стабильности!" — прокомментировал CCST.Пользователь Б карта Б назвал сотрудничество между Москвой и Пекином "прекрасным".Комментатор с ником Барашек 2021 поинтересовался, какое именно оружие разрабатывают две страны."Неважно, что это за высокотехнологичное оружие, важно, чтобы США, Европа и Южная Корея знали о своем приговоре в случае нападения", — ответил ему еще один посетитель сайта."Перед лицом окончательного безумия Соединенных Штатов лучшая стратегия для Китая и России — это общая борьба против Вашингтона!" — написал Болэ.Он назвал главным преимуществом российско-китайского союза то, что Штаты не смогут атаковать обе страны сразу."Без Китая и России мир превратится в хаотичный ад!" — добавил еще один читатель.С ним согласились и другие пользователи. Так, Цинго назвал союз двух держав залогом непобедимости.Еще один пользователь заявил о "Троецарствии" в мире — лидерстве Москвы, Пекина и Вашингтона."Китай и Россия, спиной к спине, обязательно победят!" — отметил он."Байден точно сказал, что хочет разделить Китай и Россию, но как это вообще возможно? Посмотрите, как крепки наши отношения", — заявил еще один посетитель сайта.Циклон 212 же назвал Россию и Китай "мировыми стабилизаторами" и двигателями политики, экономики и военной мощи."Другим странам стоит поучиться у Китая и России, что такое "сотрудничество самым эффективным и доступным способом", — добавил еще один читатель.Читатель с ником Мир жаркий и холодный, в свою очередь, отметил формат пресс-конференции российского президента."Он несколько часов отвечает на вопросы журналистов, чем не только демонстрирует близость к людям, но и также показывает уверенность в себе, потому что часто отвечает экспромтом", — пояснил он и призвал китайских политиков брать пример с Путина.На прошедшем накануне мероприятии российский лидер заявил о высоком взаимном доверии с главой КНР Си Цзиньпином и назвал стратегическое партнерство между двумя странами стабилизирующим фактором на мировой арене. Также Путин рассказал о совместной разработке высокотехнологичного оружия. Кроме того, президент России осудил США за попытку ограничить развитие Китая и политизацию спорта, в частности дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Пекине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/nato-1765097679.html
https://ria.ru/20211223/nato-1765096996.html
https://ria.ru/20211224/kitay-1765263844.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765095898_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_25a8e356066a0b5f440ab39f79dc0324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, большая пресс-конференция владимира путина, россия
16:03 24.12.2021 (обновлено: 17:11 24.12.2021)
 
Приговор США: китайцы оценили ответы Путина на ежегодной пресс-конференции

Читатели газеты "Гуаньча" назвали военное сотрудничество России и Китая приговором для США

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" восхитились ответами Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции и призвали Пекин укреплять отношения с Москвой.
"Пока Китай и Россия вместе, в мире будет больше мира, безопасности и стабильности!" — прокомментировал CCST.
Пользователь Б карта Б назвал сотрудничество между Москвой и Пекином "прекрасным".
Комментатор с ником Барашек 2021 поинтересовался, какое именно оружие разрабатывают две страны.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:36Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
НАТО нагло обманула Россию, заявил Путин
"Неважно, что это за высокотехнологичное оружие, важно, чтобы США, Европа и Южная Корея знали о своем приговоре в случае нападения", — ответил ему еще один посетитель сайта.
"Перед лицом окончательного безумия Соединенных Штатов лучшая стратегия для Китая и России — это общая борьба против Вашингтона!" — написал Болэ.
Он назвал главным преимуществом российско-китайского союза то, что Штаты не смогут атаковать обе страны сразу.
"Без Китая и России мир превратится в хаотичный ад!" — добавил еще один читатель.
С ним согласились и другие пользователи. Так, Цинго назвал союз двух держав залогом непобедимости.
Путин: Никакого движения НАТО на восток быть не должно - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:34Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин
Еще один пользователь заявил о "Троецарствии" в мире — лидерстве Москвы, Пекина и Вашингтона.
"Китай и Россия, спиной к спине, обязательно победят!" — отметил он.
"Байден точно сказал, что хочет разделить Китай и Россию, но как это вообще возможно? Посмотрите, как крепки наши отношения", — заявил еще один посетитель сайта.
Циклон 212 же назвал Россию и Китай "мировыми стабилизаторами" и двигателями политики, экономики и военной мощи.
"Другим странам стоит поучиться у Китая и России, что такое "сотрудничество самым эффективным и доступным способом", — добавил еще один читатель.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 07:22Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина
Читатель с ником Мир жаркий и холодный, в свою очередь, отметил формат пресс-конференции российского президента.
"Он несколько часов отвечает на вопросы журналистов, чем не только демонстрирует близость к людям, но и также показывает уверенность в себе, потому что часто отвечает экспромтом", — пояснил он и призвал китайских политиков брать пример с Путина.
На прошедшем накануне мероприятии российский лидер заявил о высоком взаимном доверии с главой КНР Си Цзиньпином и назвал стратегическое партнерство между двумя странами стабилизирующим фактором на мировой арене. Также Путин рассказал о совместной разработке высокотехнологичного оружия. Кроме того, президент России осудил США за попытку ограничить развитие Китая и политизацию спорта, в частности дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Пекине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021В миреСШАКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
Лента новостейМолния
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"