https://ria.ru/20211224/putin-1765361600.html
Приговор Америке: китайцев восхитили слова Путина на ежегодной пресс-конференции
Приговор США: китайцы оценили ответы Путина на ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 24.12.2021
Приговор Америке: китайцев восхитили слова Путина на ежегодной пресс-конференции
Читатели китайской газеты "Гуаньча" восхитились ответами Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции и призвали Пекин укреплять отношения с Москвой. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:03
2021-12-24T16:03
2021-12-24T17:11
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
сша
китай
владимир путин
си цзиньпин
большая пресс-конференция владимира путина
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" восхитились ответами Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции и призвали Пекин укреплять отношения с Москвой."Пока Китай и Россия вместе, в мире будет больше мира, безопасности и стабильности!" — прокомментировал CCST.Пользователь Б карта Б назвал сотрудничество между Москвой и Пекином "прекрасным".Комментатор с ником Барашек 2021 поинтересовался, какое именно оружие разрабатывают две страны."Неважно, что это за высокотехнологичное оружие, важно, чтобы США, Европа и Южная Корея знали о своем приговоре в случае нападения", — ответил ему еще один посетитель сайта."Перед лицом окончательного безумия Соединенных Штатов лучшая стратегия для Китая и России — это общая борьба против Вашингтона!" — написал Болэ.Он назвал главным преимуществом российско-китайского союза то, что Штаты не смогут атаковать обе страны сразу."Без Китая и России мир превратится в хаотичный ад!" — добавил еще один читатель.С ним согласились и другие пользователи. Так, Цинго назвал союз двух держав залогом непобедимости.Еще один пользователь заявил о "Троецарствии" в мире — лидерстве Москвы, Пекина и Вашингтона."Китай и Россия, спиной к спине, обязательно победят!" — отметил он."Байден точно сказал, что хочет разделить Китай и Россию, но как это вообще возможно? Посмотрите, как крепки наши отношения", — заявил еще один посетитель сайта.Циклон 212 же назвал Россию и Китай "мировыми стабилизаторами" и двигателями политики, экономики и военной мощи."Другим странам стоит поучиться у Китая и России, что такое "сотрудничество самым эффективным и доступным способом", — добавил еще один читатель.Читатель с ником Мир жаркий и холодный, в свою очередь, отметил формат пресс-конференции российского президента."Он несколько часов отвечает на вопросы журналистов, чем не только демонстрирует близость к людям, но и также показывает уверенность в себе, потому что часто отвечает экспромтом", — пояснил он и призвал китайских политиков брать пример с Путина.На прошедшем накануне мероприятии российский лидер заявил о высоком взаимном доверии с главой КНР Си Цзиньпином и назвал стратегическое партнерство между двумя странами стабилизирующим фактором на мировой арене. Также Путин рассказал о совместной разработке высокотехнологичного оружия. Кроме того, президент России осудил США за попытку ограничить развитие Китая и политизацию спорта, в частности дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Пекине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
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в мире, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, большая пресс-конференция владимира путина, россия
16:03 24.12.2021 (обновлено: 17:11 24.12.2021)
Приговор США: китайцы оценили ответы Путина на ежегодной пресс-конференции
Читатели газеты "Гуаньча" назвали военное сотрудничество России и Китая приговором для США
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Читатели китайской газеты "Гуаньча"
восхитились ответами Владимира Путина
на ежегодной большой пресс-конференции и призвали Пекин укреплять отношения с Москвой.
"Пока Китай
и Россия
вместе, в мире будет больше мира, безопасности и стабильности!" — прокомментировал CCST.
Пользователь Б карта Б назвал сотрудничество между Москвой и Пекином "прекрасным".
Комментатор с ником Барашек 2021 поинтересовался, какое именно оружие разрабатывают две страны.
"Неважно, что это за высокотехнологичное оружие, важно, чтобы США
, Европа
и Южная Корея
знали о своем приговоре в случае нападения", — ответил ему еще один посетитель сайта.
"Перед лицом окончательного безумия Соединенных Штатов лучшая стратегия для Китая и России — это общая борьба против Вашингтона!" — написал Болэ.
Он назвал главным преимуществом российско-китайского союза то, что Штаты не смогут атаковать обе страны сразу.
"Без Китая и России мир превратится в хаотичный ад!" — добавил еще один читатель.
С ним согласились и другие пользователи. Так, Цинго назвал союз двух держав залогом непобедимости.
Еще один пользователь заявил о "Троецарствии" в мире — лидерстве Москвы, Пекина и Вашингтона.
"Китай и Россия, спиной к спине, обязательно победят!" — отметил он.
"Байден точно сказал, что хочет разделить Китай и Россию, но как это вообще возможно? Посмотрите, как крепки наши отношения", — заявил еще один посетитель сайта.
Циклон 212 же назвал Россию и Китай "мировыми стабилизаторами" и двигателями политики, экономики и военной мощи.
"Другим странам стоит поучиться у Китая и России, что такое "сотрудничество самым эффективным и доступным способом", — добавил еще один читатель.
Читатель с ником Мир жаркий и холодный, в свою очередь, отметил формат пресс-конференции российского президента.
"Он несколько часов отвечает на вопросы журналистов, чем не только демонстрирует близость к людям, но и также показывает уверенность в себе, потому что часто отвечает экспромтом", — пояснил он и призвал китайских политиков брать пример с Путина.
На прошедшем накануне мероприятии российский лидер заявил о высоком взаимном доверии с главой КНР Си Цзиньпином
и назвал стратегическое партнерство между двумя странами стабилизирующим фактором на мировой арене. Также Путин рассказал о совместной разработке высокотехнологичного оружия. Кроме того, президент России осудил США за попытку ограничить развитие Китая и политизацию спорта, в частности дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Пекине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>