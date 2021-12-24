Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211224/putin-1765316121.html
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от общения с журналистами
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от общения с журналистами - РИА Новости, 24.12.2021
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от общения с журналистами
Президент России Владимир Путин удовлетворен общением с журналистами во время большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:03
2021-12-24T13:53
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765109124_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_ba931ad56ee5e2bb588a372f31bfc88d.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удовлетворен общением с журналистами во время большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Большая пресс-конференция длилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 человек. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырем работникам зарубежных изданий, двум блогерам.Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самой короткой — чуть больше полутора часов. А в 2012-м мероприятие длилось четыре часа 33 минуты, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир продолжался четыре часа 40 минут.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765108997_0:0:2951:2213_1920x0_80_0_0_edea352d7a470b488c34ba2d32591f49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:03 24.12.2021 (обновлено: 13:53 24.12.2021)
 
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от общения с журналистами

Песков: Путин удовлетворен общением с журналистами на большой пресс-конференции

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удовлетворен общением с журналистами во время большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оно (общение. — Прим. ред.) было, действительно, весьма содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты, и дало возможность президенту озвучить его позицию по очень многим вопросам", — сказал представитель Кремля.

Большая пресс-конференция длилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 человек. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырем работникам зарубежных изданий, двум блогерам.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самой короткой — чуть больше полутора часов. А в 2012-м мероприятие длилось четыре часа 33 минуты, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир продолжался четыре часа 40 минут.
"Мы должны думать о перспективах": большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
1 из 10

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
2 из 10

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
3 из 10

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
4 из 10

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 10

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

Журналист во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
6 из 10

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
7 из 10

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
8 из 10

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
9 из 10

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанк

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
10 из 10

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
1 из 10

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 10

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
4 из 10

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
5 из 10

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
6 из 10

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
9 из 10

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
10 из 10

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
Лента новостейМолния
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"