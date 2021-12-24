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В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от общения с журналистами

В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от общения с журналистами - РИА Новости, 24.12.2021

В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от общения с журналистами

Президент России Владимир Путин удовлетворен общением с журналистами во время большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:03

2021-12-24T13:03

2021-12-24T13:53

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удовлетворен общением с журналистами во время большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Большая пресс-конференция длилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 человек. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырем работникам зарубежных изданий, двум блогерам.Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самой короткой — чуть больше полутора часов. А в 2012-м мероприятие длилось четыре часа 33 минуты, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир продолжался четыре часа 40 минут.

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия