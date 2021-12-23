Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/putin-1765100919.html
"Мы должны думать о перспективах": большая пресс-конференция Путина
"Мы должны думать о перспективах": большая пресс-конференция Путина - РИА Новости, 23.12.2021
"Мы должны думать о перспективах": большая пресс-конференция Путина
Президент России Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов. Кадры из выставочного... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:02
2021-12-23T19:54
фото
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
манеж
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765130086_0:142:3154:1916_1920x0_80_0_0_3e050849c093d60c221a852a2858d5e2.jpg
Президент России Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов. Кадры из выставочного зала "Манеж" — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765130086_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_820b633c3d1f1a159b6c86f5ee0bb578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, владимир путин, манеж, общество
16:02 23.12.2021 (обновлено: 19:54 23.12.2021)
 

"Мы должны думать о перспективах": большая пресс-конференция Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов. Кадры из выставочного зала "Манеж" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
1 из 10

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
2 из 10

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
3 из 10

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
4 из 10

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 10

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

Журналист во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
6 из 10

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
7 из 10

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
8 из 10

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
9 из 10

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанк

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
10 из 10

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ФотоВладимир ПутинМанежОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО