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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211224/prigovor-1765347568.html
Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Колесниковой и Знаку
Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Колесниковой и Знаку - РИА Новости, 24.12.2021
Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Колесниковой и Знаку
Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака на РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:13
2021-12-24T16:07
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
виктор бабарико
мария колесникова
максим знак
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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный ранее Минским областным судом, оставив его без изменений, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.В начале сентября Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Их адвокаты направили в Верховный суд жалобы на решение суда первой инстанции. Кроме того, Колесникова и Знак направили от своего имени апелляционные жалобы на вынесенный им приговор. В пятницу Верховный суд рассматривал жалобы в закрытом режиме."Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда апелляционным определением оставила жалобы на судебный приговор суда первой инстанции в отношении Колесниковой и Знака без удовлетворения", - сказал представитель пресс-службы. По словам собеседника, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.Ранее пресс-служба штаба Бабарико заявила, что "Мария и Максим готовятся к этапированию в колонию". Там поясняли, что если Верховный суд откажет в удовлетворении жалоб, то "в самое ближайшее время их направят в колонию".Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, осужден на 14 лет колонии усиленного режима за экономические преступления.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211213/latushko-1763532508.html
https://ria.ru/20211012/tikhanovskaya-1754291831.html
https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744861720.html
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белоруссия, в мире, виктор бабарико, мария колесникова, максим знак
15:13 24.12.2021 (обновлено: 16:07 24.12.2021)
 
Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Колесниковой и Знаку

Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор оппозиционерам Колесниковой и Знаку

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМария Колесникова и Максим Знак во время вынесения приговора в Минском областном суде
Мария Колесникова и Максим Знак во время вынесения приговора в Минском областном суде - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный ранее Минским областным судом, оставив его без изменений, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
В начале сентября Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Их адвокаты направили в Верховный суд жалобы на решение суда первой инстанции. Кроме того, Колесникова и Знак направили от своего имени апелляционные жалобы на вынесенный им приговор. В пятницу Верховный суд рассматривал жалобы в закрытом режиме.
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"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда апелляционным определением оставила жалобы на судебный приговор суда первой инстанции в отношении Колесниковой и Знака без удовлетворения", - сказал представитель пресс-службы. По словам собеседника, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.
Ранее пресс-служба штаба Бабарико заявила, что "Мария и Максим готовятся к этапированию в колонию". Там поясняли, что если Верховный суд откажет в удовлетворении жалоб, то "в самое ближайшее время их направят в колонию".
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Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.
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Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, осужден на 14 лет колонии усиленного режима за экономические преступления.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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Адвокат рассказала о состоянии Бабарико в колонии
 
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ миреВиктор БабарикоМария КолесниковаМаксим Знак
 
 
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