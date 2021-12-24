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Католический сочельник – канун праздника Рождества Христова

Католический сочельник – канун праздника Рождества Христова - РИА Новости, 24.12.2021

Католический сочельник – канун праздника Рождества Христова

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая Церковь... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T00:09

2021-12-24T00:09

2021-12-24T00:09

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римско-католическая церковь

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Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая Церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря.День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник или Вигилия (от латинского vigilia – бдение). Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. Входное песнопение этого дня: "Вот уже пришла полнота времен, когда послал Бог Сына Своего на землю" подчеркивает значение наступающего праздника – Рождества Иисуса Христа. Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) начинается, как правило, в полночь. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью. В храмах фиолетовые облачения Адвента меняются на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. Под конец службы пастор выносит импровизированные ясли с фигуркой, изображающей Младенца Иисуса. После торжественной мессы дома устраивают праздничный ужин. В Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, рождественская служба-месса проходит в храме Рождества. По традиции она начинается в полночь после окончания торжественного шествия. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане. Сочельник всегда был временем поста. У многих католиков эта традиция жива по сей день: в частности, по решению конференции католических епископов России, в сочельник верующим предписан пост. Рождественская трапеза перед вечерним богослужением 24 декабря символизирует радость осознания близости Бога и благодарность ему за обилие посылаемых им даров, которые были потеряны прародителями человечества – Адамом и Евой. Согласно традиции, вся семья собирается за рождественским столом, когда загорится первая звезда. Обычно за столом одно место оставляют свободным – для предполагаемого гостя, что символизирует готовность принять Христа, для которого не было места в гостинице. Когда-то сеном застилали пол или, по меньшей мере, стол в память о Вифлеемских яслях. В настоящее время иногда на стол кладут немного сена, на которое возлагается фигурка Иисуса или облатка (тонкий белый пресный хлеб прямоугольной формы). Преломление облатки является старинным христианским и славянским обычаем, имеющим отношение к таинству Причастия. Но облатка не является причастием, а лишь символизирует любовь и единство, которые Христос приносит Своим Рождеством. Верующие делятся друг с другом хлебом, принося извинения за вольные и невольные обиды, и поздравляют друг друга с праздником. В настоящее время обычай рождественского хлеба – облаток – распространен в основном в Польше и ряде стран Восточной Европы. Иногда облатки посылают по почте тому, с кем не удастся встретиться в рождественские праздники.Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции.В Испании канун Рождества – самый почитаемый праздник. Сочельник здесь называют Nochebuena и отмечают в кругу семьи, устраивая семейный ужин. Принято делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков и бедных людей. В Германии 24 декабря после обеда жизнь в большинстве городов замирает. Примерно в десять часов вечера раздается колокольный звон, возвещающий о начале рождественских служб. На службу в этот день идут даже те, кто в остальные дни года вообще не задумывается о Боге. После службы устраивается обильный семейный ужин. В Норвегии многие семьи в этот день ходят на службу в церковь, которая по традиции начинается в 3 часа дня. Многие навещают могилы своих умерших родственников и возлагают на них цветы. В Польше сочельник не является выходным, но во второй половине дня уже не работают учреждения, офисы, магазины. В сочельник, когда в небе появляется первая звезда, вся семья в нарядной одежде встречается на торжественном ужине. Все делятся облатками, поздравляют друг друга с праздником и желают всего наилучшего. На столе постные блюда: борщ c сушками, жареный и заливной карп, вареники с капустой и грибами, компот из сухофруктов, сладкие пироги, в некоторых районах Польши – кутья. В комнате стоит украшенная елка, а под ней лежат подарки для всех членов семьи. Как правило, все за столом поют колядки и вспоминают уходящий год.В Канаде Рождество начинается с вечера 24 декабря, который имеет особое название – Cristmas Eve ("Канун Рождества", или "Сочельник"). В этот вечер взрослые, завершив свои дела или вернувшись из церкви, садятся за празднично накрытый стол: начинается ужин накануне Рождества. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор существует обычай в канун Рождества продавать в церкви рыбу, которую жители ловят специально для этого в течение всей предрождественской недели: вырученные таким образом деньги целиком идут на нужды прихода. В части провинции Новая Шотландия, которая заселена потомками кельтских горцев, в деревнях всю ночь звучат старинные песни, плавно переходящие к утру Рождества в церковные псалмы. Сочельник является семейным праздником и в Бразилии. В этот день многочисленные дети и внуки съезжаются в дом своих родителей и поздравляют друг друга с наступающим Рождеством. В храмах служится традиционная Рождественская месса – она еще называется "Мессой Петуха", в честь птицы, которая своим кукареканьем возвещает приход Рождественского утра. Во всех католических храмах и часовнях России устанавливаются елки, обустраиваются вертепы с яслями, в которые торжественно возложены фигурки младенца Иисуса.Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю, встречают Рождество Христово 7 января.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, рождество христово, римско-католическая церковь