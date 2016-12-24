Католики в Сочельник соберутся семьями для молитвы и трапезы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В субботу российские католики вместе с католиками всего мира вступают в Сочельник — день поста, молитвы и семейной трапезы, который завершает период Адвента — ожидания воплощения Христа.

В древние времена был обычай предварять богослужения больших праздников всенощными бдениями, которые обозначались латинским словом "vigilia". Со временем эти бдения стали ограничиваться только вечером и постепенно трансформировались в сравнительно короткие богослужения. И если первоначально vigilia применялось только к вечеру и ночи, открывавшим собой большой праздник, позже сам день накануне большого праздника стал называться вигилией, а в русской традиции — сочельником.

Трапеза в Сочельник символизирует радость осознания близости бога и благодарность за обилие посылаемых даров. Согласно традиции, когда загорится первая звезда, вся семья собирается за рождественским столом. Обычно за столом одно место оставляют свободным — для предполагаемого гостя, что символизирует готовность принять Христа, для которого не было места в гостинице. Когда-то сеном застилали пол или, по меньшей мере, стол в память о Вифлеемских яслях.

В настоящее время иногда на стол кладут немного сена, на которое возлагается фигурка Иисуса или облатка (белый пресный хлеб). В начале трапезы при зажженной свече и украшенной елке все стоя осеняют себя крестным знамением, и глава семьи или старший читает отрывок из Евангелия от Луки о Рождестве. Затем отец или мать обращаются к родным со словами пожеланий и начинают читать молитву "Отче наш", которую все подхватывают. После этого все собравшиеся преломляют между собой облатку. Далее начинается трапеза при звуках рождественских мелодий, которая длится обычно до выхода в храм на вечернюю рождественскую мессу.

Рождественская трапеза — это типично семейный праздник, поэтому вся семья должна полностью собраться, и те, кто живут в другом месте, должны по возможности приехать в родительский дом. Также стоит пригласить дедушек и бабушек, если они живут отдельно, и одиноких родственников. Хорошо пригласить и кого-то бедного или одинокого, сироту из приюта. Это будет прекрасным знаком принятия Христа.

Сочельник всегда был временем поста. У многих католиков эта традиция жива по сей день: в частности, по решению конференции католических епископов России, в Сочельник верующим предписан пост.