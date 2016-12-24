Католики в Сочельник соберутся семьями для молитвы и трапезы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В субботу российские католики вместе с католиками всего мира вступают в Сочельник — день поста, молитвы и семейной трапезы, который завершает период Адвента — ожидания воплощения Христа.
Трапеза в Сочельник символизирует радость осознания близости бога и благодарность за обилие посылаемых даров. Согласно традиции, когда загорится первая звезда, вся семья собирается за рождественским столом. Обычно за столом одно место оставляют свободным — для предполагаемого гостя, что символизирует готовность принять Христа, для которого не было места в гостинице. Когда-то сеном застилали пол или, по меньшей мере, стол в память о Вифлеемских яслях.
Рождественская трапеза — это типично семейный праздник, поэтому вся семья должна полностью собраться, и те, кто живут в другом месте, должны по возможности приехать в родительский дом. Также стоит пригласить дедушек и бабушек, если они живут отдельно, и одиноких родственников. Хорошо пригласить и кого-то бедного или одинокого, сироту из приюта. Это будет прекрасным знаком принятия Христа.
Сочельник всегда был временем поста. У многих католиков эта традиция жива по сей день: в частности, по решению конференции католических епископов России, в Сочельник верующим предписан пост.