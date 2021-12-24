Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/prava-1765303360.html
Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности
Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:07
2021-12-24T12:07
общество
совет федерации рф
максим решетников
осаго
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575365633_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_05bd13315672759dee449092783bbdf9.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских прав.Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления закона в силу им смогут воспользоваться и другие организации, в том числе операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.Всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, также предоставляется право с согласия клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений о них, а также для их обновления.Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Сейчас для упрощенной идентификации необходимо предоставить паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов, например, ИНН или СНИЛС. Водительские права - отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, говорил ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Кроме того, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20211222/gosuslugi-1764854346.html
https://ria.ru/20210806/biometricheskaya-1744744293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575365633_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f37ec76406f77813d1cef6381be3d9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, совет федерации рф, максим решетников, осаго, россия
12:07 24.12.2021
 
Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности

Совфед разрешил использовать водительские права для упрощенной идентификации личности

© РИА Новости / Илья ПиталевВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских прав.
Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
Страница Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 10:57
На "Госуслугах" планируют ввести обязательную двухфакторную идентификацию
Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления закона в силу им смогут воспользоваться и другие организации, в том числе операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, также предоставляется право с согласия клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений о них, а также для их обновления.
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Сейчас для упрощенной идентификации необходимо предоставить паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов, например, ИНН или СНИЛС. Водительские права - отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, говорил ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Кроме того, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 18:09
В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг
 
ОбществоСовет Федерации РФМаксим РешетниковОСАГОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
Лента новостейМолния
У кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа