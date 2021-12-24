https://ria.ru/20211224/prava-1765303360.html

Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности

Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:07

2021-12-24T12:07

2021-12-24T12:07

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских прав.Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления закона в силу им смогут воспользоваться и другие организации, в том числе операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.Всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, также предоставляется право с согласия клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений о них, а также для их обновления.Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Сейчас для упрощенной идентификации необходимо предоставить паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов, например, ИНН или СНИЛС. Водительские права - отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, говорил ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Кроме того, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20211222/gosuslugi-1764854346.html

https://ria.ru/20210806/biometricheskaya-1744744293.html

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общество, совет федерации рф, максим решетников, осаго, россия