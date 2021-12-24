Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности
Совфед разрешил использовать водительские права для упрощенной идентификации личности
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских прав.
Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления закона в силу им смогут воспользоваться и другие организации, в том числе операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, также предоставляется право с согласия клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений о них, а также для их обновления.
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Сейчас для упрощенной идентификации необходимо предоставить паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов, например, ИНН или СНИЛС. Водительские права - отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, говорил ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Кроме того, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.