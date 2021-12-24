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РЖД запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород
РЖД запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород - РИА Новости, 24.12.2021
РЖД запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург через Нижний Новгород с 28 декабря, сообщает холдинг. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:30
2021-12-24T18:30
общество
санкт-петербург
ржд
нижний новгород
республика марий эл
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург через Нижний Новгород с 28 декабря, сообщает холдинг.В ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в четверг была озвучена проблема транспортной доступности Йошкар-Олы – добраться на поезде можно только до Москвы. Президента попросили помочь в решении вопроса расширения железнодорожной развязки из Йошкар-Олы в другие города, например, Нижний Новгород и Самару. Путин пообещал поручить гендиректору РЖД Олегу Белозёрову оценить связанность российских регионов железнодорожной сетью."Запускаем сообщение Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Санкт-Петербург. Беспересадочная группа вагонов (один купейный и два плацкартных вагона) начнёт курсировать из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с 28 декабря", - говорится в сообщении компании, опубликованного в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что вагоны будут курсировать через день. В пути следования предусмотрены остановки: Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое и другие. "Изучим спрос на поездки на этом направлении. В случае необходимости будут проработаны и предложены маршруты для включения в график в 2022 году, в том числе на летний период", - добавили в компании. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.Ранее в пятницу Путин на встрече с кабмином сообщал, что РЖД готовы уже с понедельника начать продажи билетов сообщением из Йошкар-Олы в другие регионы. Путин добавил, что, если холдингу потребуется какая-то помощь, он попросит поддержать РЖД.
https://ria.ru/20211223/rzhd-1765207503.html
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общество, санкт-петербург, ржд, нижний новгород, республика марий эл
18:30 24.12.2021
 
РЖД запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород

РЖД после пресс-конференции Путина запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург через Нижний Новгород с 28 декабря, сообщает холдинг.
В ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в четверг была озвучена проблема транспортной доступности Йошкар-Олы – добраться на поезде можно только до Москвы. Президента попросили помочь в решении вопроса расширения железнодорожной развязки из Йошкар-Олы в другие города, например, Нижний Новгород и Самару. Путин пообещал поручить гендиректору РЖД Олегу Белозёрову оценить связанность российских регионов железнодорожной сетью.
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"Запускаем сообщение Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Санкт-Петербург. Беспересадочная группа вагонов (один купейный и два плацкартных вагона) начнёт курсировать из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с 28 декабря", - говорится в сообщении компании, опубликованного в официальном Telegram-канале холдинга.
Уточняется, что вагоны будут курсировать через день. В пути следования предусмотрены остановки: Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое и другие. "Изучим спрос на поездки на этом направлении. В случае необходимости будут проработаны и предложены маршруты для включения в график в 2022 году, в том числе на летний период", - добавили в компании. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.
Ранее в пятницу Путин на встрече с кабмином сообщал, что РЖД готовы уже с понедельника начать продажи билетов сообщением из Йошкар-Олы в другие регионы. Путин добавил, что, если холдингу потребуется какая-то помощь, он попросит поддержать РЖД.
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ОбществоСанкт-ПетербургРЖДНижний НовгородРеспублика Марий Эл
 
 
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