Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/podarok-1765251907.html
В каком случае за подарок надо платить налог
Юрист рассказала, когда с полученного подарка надо платить налог - РИА Новости, 24.12.2021
В каком случае за подарок надо платить налог
В Новый год тема подарков становится особенно актуальной. Чтобы не омрачить себе праздники, важно помнить, что за ряд подарков нужно уплатить налог, рассказала... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T04:19
2021-12-24T04:19
общество
подарок
новый год
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154945/91/1549459195_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5a42abb530461fc50494013c96d68c87.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Новый год тема подарков становится особенно актуальной. Чтобы не омрачить себе праздники, важно помнить, что за ряд подарков нужно уплатить налог, рассказала агентству "Прайм" адвокат Московской коллегии адвокатов "Указ" Татьяна Пахтова.Так, уплата налога обязательна в случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. В то же время, если подарок получен от близкого родственника, НДФЛ платить не нужно, отметила эксперт.НДФЛ уплачивается физическими лицами, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, по месту жительства не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется налогоплательщиками в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, напомнила юрист.
https://ria.ru/20211220/vyigrysh-1764590064.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154945/91/1549459195_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_abf55b71b414e765987638f041c54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, подарок, новый год, налоги
04:19 24.12.2021
 
Юрист рассказала, когда с полученного подарка надо платить налог

Юрист Пахтова предупредила россиян, что за некоторые подарки нужно платить налог

© Depositphotos / alexkich Подарочная коробка
Подарочная коробка - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Depositphotos / alexkich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Новый год тема подарков становится особенно актуальной. Чтобы не омрачить себе праздники, важно помнить, что за ряд подарков нужно уплатить налог, рассказала агентству "Прайм" адвокат Московской коллегии адвокатов "Указ" Татьяна Пахтова.
Так, уплата налога обязательна в случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. В то же время, если подарок получен от близкого родственника, НДФЛ платить не нужно, отметила эксперт.
Игра лото и рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 18:34
Какую часть выигрыша нужно отдать: налоговая ставка и штраф за неуплату
НДФЛ уплачивается физическими лицами, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, по месту жительства не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется налогоплательщиками в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, напомнила юрист.
 
ОбществоПодарокНовый годНалоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
10:05Путин поздравил Алиева с днем рождения
10:05В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
10:03Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
10:00В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
09:59Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
09:59Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
09:55Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
09:54Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД
09:53Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
09:50В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
09:44Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
09:43Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
09:43Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
09:41В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
09:41Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
09:38Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
09:38США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
09:37Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
09:32Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
Лента новостейМолния
Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детейПутин поздравил Алиева с днем рожденияВ Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистскимПервый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по ДонбассуСуд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УКБелоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"Названа возможная причина пожара в астраханской больницеМигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИДГлава МИД Турции напомнил о близких отношениях с УкраинойВ МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениямДва человека погибли при пожаре в реанимации больницы в АстраханиПожар в больнице в Астрахани ликвидировалиРоссия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИДВ больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделениеМосквичам пообещали циклон и "барическую пилу"Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колонияхСША военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИДНовак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокойСвященника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми