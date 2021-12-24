https://ria.ru/20211224/podarok-1765251907.html
В каком случае за подарок надо платить налог
Юрист рассказала, когда с полученного подарка надо платить налог - РИА Новости, 24.12.2021
В каком случае за подарок надо платить налог
В Новый год тема подарков становится особенно актуальной. Чтобы не омрачить себе праздники, важно помнить, что за ряд подарков нужно уплатить налог, рассказала... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T04:19
2021-12-24T04:19
2021-12-24T04:19
общество
подарок
новый год
налоги
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Новый год тема подарков становится особенно актуальной. Чтобы не омрачить себе праздники, важно помнить, что за ряд подарков нужно уплатить налог, рассказала агентству "Прайм" адвокат Московской коллегии адвокатов "Указ" Татьяна Пахтова.Так, уплата налога обязательна в случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. В то же время, если подарок получен от близкого родственника, НДФЛ платить не нужно, отметила эксперт.НДФЛ уплачивается физическими лицами, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, по месту жительства не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется налогоплательщиками в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, напомнила юрист.
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общество, подарок, новый год, налоги
Юрист рассказала, когда с полученного подарка надо платить налог
Юрист Пахтова предупредила россиян, что за некоторые подарки нужно платить налог
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
В Новый год тема подарков становится особенно актуальной. Чтобы не омрачить себе праздники, важно помнить, что за ряд подарков нужно уплатить налог
, рассказала агентству "Прайм"
адвокат Московской коллегии адвокатов "Указ" Татьяна Пахтова.
Так, уплата налога обязательна в случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. В то же время, если подарок получен от близкого родственника, НДФЛ платить не нужно, отметила эксперт.
НДФЛ уплачивается физическими лицами, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, по месту жительства не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется налогоплательщиками в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, напомнила юрист.