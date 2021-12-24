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В Госдуму внесли проект об ограничении использования фейерверков и петард
В Госдуму внесли проект об ограничении использования фейерверков и петард - РИА Новости, 24.12.2021
В Госдуму внесли проект об ограничении использования фейерверков и петард
Депутат Олег Лебедев (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о запрете использования пиротехники, в частности, в населенных пунктах, в зданиях и лесах, а также... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:30
2021-12-24T15:30
общество
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
кпрф
олег лебедев
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Олег Лебедев (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о запрете использования пиротехники, в частности, в населенных пунктах, в зданиях и лесах, а также продажи несовершеннолетним, документ доступен в электронной базе палаты парламента."За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнут минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии", - указывается в пояснительной записке к проекту.Законопроектом предлагается запретить использование пиротехнических изделий бытового назначения в населенных пунктах (кроме специально отведенных и оборудованных мест на открытом воздухе), в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных зонах и территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.Кроме того, проектом предлагается ввести запрет на продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним.Указывается, что требования к отведению и оснащению специально отведенных мест для использования пиротехники будут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти совместно с Минздравом и Минприроды. Вместе с этим региональные власти получат право вводить дополнительные ограничения использования пиротехнических изделий, "в том числе устанавливать ограничения времени их использования".
https://ria.ru/20211224/salyut-1765320462.html
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общество, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), кпрф, олег лебедев, россия
15:30 24.12.2021
 
В Госдуму внесли проект об ограничении использования фейерверков и петард

В Госдуму внесли проект об ограничении использования и продажи фейерверков и петард

© РИА Новости / Илья ПиталевДевушка снимает фейерверк на смартфон
Девушка снимает фейерверк на смартфон - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Олег Лебедев (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о запрете использования пиротехники, в частности, в населенных пунктах, в зданиях и лесах, а также продажи несовершеннолетним, документ доступен в электронной базе палаты парламента.
"За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнут минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии", - указывается в пояснительной записке к проекту.
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Законопроектом предлагается запретить использование пиротехнических изделий бытового назначения в населенных пунктах (кроме специально отведенных и оборудованных мест на открытом воздухе), в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных зонах и территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.
Кроме того, проектом предлагается ввести запрет на продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним.
Указывается, что требования к отведению и оснащению специально отведенных мест для использования пиротехники будут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти совместно с Минздравом и Минприроды. Вместе с этим региональные власти получат право вводить дополнительные ограничения использования пиротехнических изделий, "в том числе устанавливать ограничения времени их использования".
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ОбществоГосдума РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)КПРФОлег ЛебедевРоссия
 
 
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