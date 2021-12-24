12:37 24.12.2021 (обновлено: 12:51 24.12.2021)
Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США
Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия призывает генсека ООН Антониу Гутерреша немедленно запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захваченной дипсобственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее она заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.