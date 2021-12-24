https://ria.ru/20211224/oon-1765310766.html

Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США

Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США - РИА Новости, 24.12.2021

Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США

Россия призывает генсека ООН Антониу Гутерреша немедленно запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захваченной дипсобственности, РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:37

2021-12-24T12:37

2021-12-24T12:51

в мире

сша

оон

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия призывает генсека ООН Антониу Гутерреша немедленно запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захваченной дипсобственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее она заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20211222/dipsobstvennost-1764993096.html

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в мире, сша, оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова