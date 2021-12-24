https://ria.ru/20211224/omikron-1765385292.html
США снимут ограничения на въезд из восьми стран Африки
США снимут ограничения на въезд из восьми стран Африки - РИА Новости, 24.12.2021
США снимут ограничения на въезд из восьми стран Африки
США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран из-за штамма коронавируса "омикрон", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванное американское... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:29
2021-12-24T17:29
2021-12-24T17:29
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омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран из-за штамма коронавируса "омикрон", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванное американское должностное лицо.По данным телеканала, ограничения планируется снять 31 декабря.Ограничения потеряли практический смысл после того, как вирус не только проник на территорию США, но и стал распространяться среди популяции внутри страны. С момента регистрации первого случая "омикрона" в США в начале декабря этот штамм, отличающийся повышенной вирулентностью, уже стал доминирующим в США.Запрет на въезд в США в настоящее время касается ЮАР, где "омикрон" обнаружили впервые, также в список входят Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия и Эсватини (бывший Свазиленд).
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в мире, сша, ботсвана, лесото, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
США снимут ограничения на въезд из восьми стран Африки
США снимут ограничения на въезд из восьми стран Африки, введенные из-за "омикрона"
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. США
снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран из-за штамма коронавируса "омикрон", сообщает телеканал CNN
со ссылкой на неназванное американское должностное лицо.
По данным телеканала, ограничения планируется снять 31 декабря.
Ограничения потеряли практический смысл после того, как вирус не только проник на территорию США, но и стал распространяться среди популяции внутри страны. С момента регистрации первого случая "омикрона" в США в начале декабря этот штамм, отличающийся повышенной вирулентностью, уже стал доминирующим в США.
Запрет на въезд в США в настоящее время касается ЮАР, где "омикрон" обнаружили впервые, также в список входят Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия и Эсватини (бывший Свазиленд).