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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/omikron-1765344231.html
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода - РИА Новости, 24.12.2021
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода
Две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "омикрон" спустя шесть месяцев после второй прививки, говорится в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:01
2021-12-24T15:06
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
вакцина moderna
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "омикрон" спустя шесть месяцев после второй прививки, говорится в исследовании американских ученых, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv."Спустя полгода после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма "омикрон", - говорится в исследовании.Согласно исследованию, после второй дозы нейтрализующая активность антител сокращалась в 30 раз при контакте с "омикроном" по сравнению с другими штаммами. Однако после бустерной дозы показатели снижались лишь в 14 раз. При этом третья доза обеспечивала защиту от "омикрона" более 90% участников.По словам ученых, эти данные доказывают необходимость ревакцинации для обеспечения защиты от "омикрона".Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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в мире, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna, омикрон-штамм коронавируса
15:01 24.12.2021 (обновлено: 15:06 24.12.2021)
 
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода

Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода после прививки

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "омикрон" спустя шесть месяцев после второй прививки, говорится в исследовании американских ученых, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.
"Спустя полгода после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма "омикрон", - говорится в исследовании.
Пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
02:08Распространение коронавируса
Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
Согласно исследованию, после второй дозы нейтрализующая активность антител сокращалась в 30 раз при контакте с "омикроном" по сравнению с другими штаммами. Однако после бустерной дозы показатели снижались лишь в 14 раз. При этом третья доза обеспечивала защиту от "омикрона" более 90% участников.
По словам ученых, эти данные доказывают необходимость ревакцинации для обеспечения защиты от "омикрона".
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTechВакцина ModernaОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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