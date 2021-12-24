https://ria.ru/20211224/omikron-1765344231.html
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода - РИА Новости, 24.12.2021
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода
Две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "омикрон" спустя шесть месяцев после второй прививки, говорится в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:01
2021-12-24T15:01
2021-12-24T15:06
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
вакцина moderna
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "омикрон" спустя шесть месяцев после второй прививки, говорится в исследовании американских ученых, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv."Спустя полгода после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма "омикрон", - говорится в исследовании.Согласно исследованию, после второй дозы нейтрализующая активность антител сокращалась в 30 раз при контакте с "омикроном" по сравнению с другими штаммами. Однако после бустерной дозы показатели снижались лишь в 14 раз. При этом третья доза обеспечивала защиту от "омикрона" более 90% участников.По словам ученых, эти данные доказывают необходимость ревакцинации для обеспечения защиты от "омикрона".Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211224/revaktsinatsiya-1765252566.html
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в мире, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna, омикрон-штамм коронавируса
15:01 24.12.2021 (обновлено: 15:06 24.12.2021)
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода
Ученые: две дозы Pfizer и Moderna не защищают от "омикрона" через полгода после прививки
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "омикрон" спустя шесть месяцев после второй прививки, говорится в исследовании американских ученых, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.
"Спустя полгода после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма "омикрон", - говорится в исследовании.
Согласно исследованию, после второй дозы нейтрализующая активность антител сокращалась в 30 раз при контакте с "омикроном" по сравнению с другими штаммами. Однако после бустерной дозы показатели снижались лишь в 14 раз. При этом третья доза обеспечивала защиту от "омикрона" более 90% участников.
По словам ученых, эти данные доказывают необходимость ревакцинации для обеспечения защиты от "омикрона".
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки
в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.