https://ria.ru/20211224/omikron-1765279281.html

Источник рассказал о человеке, прибывшем в Мурманскую область с "омикроном"

Источник рассказал о человеке, прибывшем в Мурманскую область с "омикроном" - РИА Новости, 24.12.2021

Источник рассказал о человеке, прибывшем в Мурманскую область с "омикроном"

Человек, у которого в Ковдорском районе Мурманской области выявили штамм "омикрон", сдавал тест на коронавирус в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:20

2021-12-24T10:20

2021-12-24T10:20

распространение коронавируса

санкт-петербург

мурманская область

ковдорский район

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МУРМАНСК, 24 дек – РИА Новости. Человек, у которого в Ковдорском районе Мурманской области выявили штамм "омикрон", сдавал тест на коронавирус в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."К жителям Ковдорского района в гости прилетела семья из-за границы. В аэропорту Петербурга они сдали тест на коронавирус. Когда они прилетели в Мурманскую область, стало понятно, что тест положительный, у одного человека выявлен был штамм "омикрон", - рассказал собеседник агентства.В четверг администрация Ковдорского района Мурманской области сообщила, что у одного человека, прилетевшего из-за границы, выявлен штамм "омикрон". Все, кто находился с ним в контакте, изолированы.

санкт-петербург

мурманская область

ковдорский район

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