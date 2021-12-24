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Источник рассказал о человеке, прибывшем в Мурманскую область с "омикроном"
Источник рассказал о человеке, прибывшем в Мурманскую область с "омикроном" - РИА Новости, 24.12.2021
Источник рассказал о человеке, прибывшем в Мурманскую область с "омикроном"
Человек, у которого в Ковдорском районе Мурманской области выявили штамм "омикрон", сдавал тест на коронавирус в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:20
2021-12-24T10:20
2021-12-24T10:20
распространение коронавируса
санкт-петербург
мурманская область
ковдорский район
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 24 дек – РИА Новости. Человек, у которого в Ковдорском районе Мурманской области выявили штамм "омикрон", сдавал тест на коронавирус в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."К жителям Ковдорского района в гости прилетела семья из-за границы. В аэропорту Петербурга они сдали тест на коронавирус. Когда они прилетели в Мурманскую область, стало понятно, что тест положительный, у одного человека выявлен был штамм "омикрон", - рассказал собеседник агентства.В четверг администрация Ковдорского района Мурманской области сообщила, что у одного человека, прилетевшего из-за границы, выявлен штамм "омикрон". Все, кто находился с ним в контакте, изолированы.
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санкт-петербург, мурманская область, ковдорский район, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Источник рассказал о человеке, прибывшем в Мурманскую область с "омикроном"
Источник: прибывший с "омикроном" в Мурманскую область сдавал тест в аэропорту Петербурга