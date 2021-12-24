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Москва и Минск учитывают расширение НАТО, заявили в МИД
Москва и Минск учитывают расширение НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021
Москва и Минск учитывают расширение НАТО, заявили в МИД
Москва и Минск в военно-техническом сотрудничестве учитывают расширение НАТО и наращивание сил альянса у общих границ, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:20
2021-12-24T10:07
минск
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва и Минск в военно-техническом сотрудничестве учитывают расширение НАТО и наращивание сил альянса у общих границ, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Как пояснил Полищук, Россия и Белоруссия связаны обязательствами по обеспечению военной безопасности в рамках интеграционных объединений, а западная граница Белоруссии – это общая граница Союзного государства и ОДКБ, ее совместная оборона относится к числу общих приоритетов Москвы и Минска. Он добавил, что сейчас формируется единое оборонное пространство, функционирует Региональная группировка войск России и Белоруссии, единая система ПВО, регулярно проводятся совместные учения, в том числе такие масштабные, например, "Запад-2021"."Естественно, в этой деятельности учитываются изменения военно-политической обстановки, особенно расширение НАТО и наращивание сил альянса вблизи наших границ. Они были учтены и в обновленной Военной доктрине Союзного государства, которая была утверждена в начале ноября", - сказал Полищук.Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и воздушно-космических сил Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ria.ru/20211223/sallivan-1765248466.html
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минск, москва, нато, россия, в мире, белоруссия, одкб, снг, алексей полищук
09:20 24.12.2021 (обновлено: 10:07 24.12.2021)
 
Москва и Минск учитывают расширение НАТО, заявили в МИД

Дипломат Полищук: Москва и Минск в военном сотрудничестве учитывают расширение НАТО

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва и Минск в военно-техническом сотрудничестве учитывают расширение НАТО и наращивание сил альянса у общих границ, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Как пояснил Полищук, Россия и Белоруссия связаны обязательствами по обеспечению военной безопасности в рамках интеграционных объединений, а западная граница Белоруссии – это общая граница Союзного государства и ОДКБ, ее совместная оборона относится к числу общих приоритетов Москвы и Минска. Он добавил, что сейчас формируется единое оборонное пространство, функционирует Региональная группировка войск России и Белоруссии, единая система ПВО, регулярно проводятся совместные учения, в том числе такие масштабные, например, "Запад-2021".
"Естественно, в этой деятельности учитываются изменения военно-политической обстановки, особенно расширение НАТО и наращивание сил альянса вблизи наших границ. Они были учтены и в обновленной Военной доктрине Союзного государства, которая была утверждена в начале ноября", - сказал Полищук.
Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и воздушно-космических сил Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".
Читайте полный текст интервью >>
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Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
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Учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявили в МИД
 
МинскМоскваНАТОРоссияВ миреБелоруссияОДКБСНГАлексей Полищук
 
 
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