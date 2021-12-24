https://ria.ru/20211224/nato-1765271121.html

Москва и Минск учитывают расширение НАТО, заявили в МИД

Москва и Минск учитывают расширение НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021

Москва и Минск учитывают расширение НАТО, заявили в МИД

Москва и Минск в военно-техническом сотрудничестве учитывают расширение НАТО и наращивание сил альянса у общих границ, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:20

2021-12-24T09:20

2021-12-24T10:07

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва и Минск в военно-техническом сотрудничестве учитывают расширение НАТО и наращивание сил альянса у общих границ, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Как пояснил Полищук, Россия и Белоруссия связаны обязательствами по обеспечению военной безопасности в рамках интеграционных объединений, а западная граница Белоруссии – это общая граница Союзного государства и ОДКБ, ее совместная оборона относится к числу общих приоритетов Москвы и Минска. Он добавил, что сейчас формируется единое оборонное пространство, функционирует Региональная группировка войск России и Белоруссии, единая система ПВО, регулярно проводятся совместные учения, в том числе такие масштабные, например, "Запад-2021"."Естественно, в этой деятельности учитываются изменения военно-политической обстановки, особенно расширение НАТО и наращивание сил альянса вблизи наших границ. Они были учтены и в обновленной Военной доктрине Союзного государства, которая была утверждена в начале ноября", - сказал Полищук.Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и воздушно-космических сил Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".Читайте полный текст интервью >>Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.

https://ria.ru/20211223/sallivan-1765248466.html

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