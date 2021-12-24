10:47 24.12.2021 (обновлено: 10:48 24.12.2021)
В МИД надеются на соблюдение договоренностей "Газпрома" с Молдавией
Дипломат Полищук надеется, что договоренности Молдавии с "Газпромом" будут соблюдаться
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия надеется, что условия договоренностей по расчетам "Молдовагаза" с "Газпромом" будут соблюдаться и в будущем, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"С его первой оплатой в ноябре действительно были проблемы, но в декабре все было выполнено в срок. Надеемся, что в дальнейшем условия договоренностей будут соблюдаться. Исходим из того, что на пятилетнюю перспективу вопрос энергопоставок в Молдавию и Приднестровье решен. Об этом неоднократно говорили и молдавские представители", - сказал Полищук.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
24 ноября, 16:48"Газпром" дал Молдавии отсрочку в выплатах за газ