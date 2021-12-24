https://ria.ru/20211224/moldaviya-1765282727.html

В МИД надеются на соблюдение договоренностей "Газпрома" с Молдавией

В МИД надеются на соблюдение договоренностей "Газпрома" с Молдавией - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД надеются на соблюдение договоренностей "Газпрома" с Молдавией

Россия надеется, что условия договоренностей по расчетам "Молдовагаза" с "Газпромом" будут соблюдаться и в будущем, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:47

2021-12-24T10:47

2021-12-24T10:48

экономика

молдавия

газпром

россия

алексей полищук

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия надеется, что условия договоренностей по расчетам "Молдовагаза" с "Газпромом" будут соблюдаться и в будущем, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Полищук напомнил, что контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" был продлен на пять лет на максимально выгодных для Кишинева условиях, что цена газа для Молдавии сейчас в 4 раза ниже рыночной."С его первой оплатой в ноябре действительно были проблемы, но в декабре все было выполнено в срок. Надеемся, что в дальнейшем условия договоренностей будут соблюдаться. Исходим из того, что на пятилетнюю перспективу вопрос энергопоставок в Молдавию и Приднестровье решен. Об этом неоднократно говорили и молдавские представители", - сказал Полищук."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.Читайте полный текст интервью >>>

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экономика, молдавия, газпром, россия, алексей полищук