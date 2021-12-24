https://ria.ru/20211224/milliardery-1765415786.html

Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes - РИА Новости, 24.12.2021

Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

Создатель блокчейн-платформы Ethereum и второй крупнейшей по капитализации одноимённой криптовалюты Виталик Бутерин попал в список самых заметных новых... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T20:22

2021-12-24T20:22

2021-12-24T20:31

технологии

сша

китай

forbes

рианна (робин фенти)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/31/1501463172_0:16:2306:1313_1920x0_80_0_0_58f7261fa2db92d550132b81c0528b7a.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и второй крупнейшей по капитализации одноимённой криптовалюты Виталик Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по данным Forbes, сообщает издание.По расчетам Forbes, состояние Бутерина насчитывает примерно 1,3 миллиарда долларов. Издание также отмечает, что он то выпадал, то снова входил в список миллиардеров, такие скачки связываются с колебаниями стоимости криптовалюты.Капитализация Etherеum на данный момент, согласно данным Coinmarketcap, составляет чуть меньше 490 миллиардов долларов, а ее курс растет за последние сутки на 3,4%, до 4,093 тысячи долларов.Наибольшее количество новых миллиардеров, то есть тех, кто попал в этот список только в уходящем году, это граждане Китая – их число составило 160 человек. Выходцами из США стали 100 новых миллиардеров, из Германии и Индии – по 20 человек. Всего в список вошло 400 человек, их общее состояние превысило 1 триллион долларов.Как отмечает издание, самым богатым человеком из списка новых миллиардеров стала Мириам Адельсон, вдова основателя сети казино и курортов Las Vegas Sands. Унаследованная ею доля в компании составляет большую часть ее состояния в 27,1 миллиарда долларов.При этом в список именно самых заметных богатеев Forbes попадают известные широкому кругу, и не только за это, личности. Так, в нём фигурирует певица и создатель бренда Fenty Beauty Рианна. Благодаря доли в 50% в созданной ей компании состояние Рианны достигло 1,7 миллиарда долларов. Она стала и первым миллиардером родом с Барбадоса. Forbes также внес в этот список Мелиссу Гейтс, бывшую жену основателя Microsoft, с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/spisok-1750228957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/kriptovalyuta-1731136505.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, китай, forbes, рианна (робин фенти)