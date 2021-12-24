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Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes
Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes - РИА Новости, 24.12.2021
Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes
Создатель блокчейн-платформы Ethereum и второй крупнейшей по капитализации одноимённой криптовалюты Виталик Бутерин попал в список самых заметных новых... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:22
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технологии
сша
китай
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и второй крупнейшей по капитализации одноимённой криптовалюты Виталик Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по данным Forbes, сообщает издание.По расчетам Forbes, состояние Бутерина насчитывает примерно 1,3 миллиарда долларов. Издание также отмечает, что он то выпадал, то снова входил в список миллиардеров, такие скачки связываются с колебаниями стоимости криптовалюты.Капитализация Etherеum на данный момент, согласно данным Coinmarketcap, составляет чуть меньше 490 миллиардов долларов, а ее курс растет за последние сутки на 3,4%, до 4,093 тысячи долларов.Наибольшее количество новых миллиардеров, то есть тех, кто попал в этот список только в уходящем году, это граждане Китая – их число составило 160 человек. Выходцами из США стали 100 новых миллиардеров, из Германии и Индии – по 20 человек. Всего в список вошло 400 человек, их общее состояние превысило 1 триллион долларов.Как отмечает издание, самым богатым человеком из списка новых миллиардеров стала Мириам Адельсон, вдова основателя сети казино и курортов Las Vegas Sands. Унаследованная ею доля в компании составляет большую часть ее состояния в 27,1 миллиарда долларов.При этом в список именно самых заметных богатеев Forbes попадают известные широкому кругу, и не только за это, личности. Так, в нём фигурирует певица и создатель бренда Fenty Beauty Рианна. Благодаря доли в 50% в созданной ей компании состояние Рианны достигло 1,7 миллиарда долларов. Она стала и первым миллиардером родом с Барбадоса. Forbes также внес в этот список Мелиссу Гейтс, бывшую жену основателя Microsoft, с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/spisok-1750228957.html
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технологии, сша, китай, forbes, рианна (робин фенти)
20:22 24.12.2021 (обновлено: 20:31 24.12.2021)
 
Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

Создатель Ethereum Бутерин вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

CC BY-SA 4.0 / Romanpoet / Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин
Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Romanpoet /
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и второй крупнейшей по капитализации одноимённой криптовалюты Виталик Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по данным Forbes, сообщает издание.
По расчетам Forbes, состояние Бутерина насчитывает примерно 1,3 миллиарда долларов. Издание также отмечает, что он то выпадал, то снова входил в список миллиардеров, такие скачки связываются с колебаниями стоимости криптовалюты.
Капитализация Etherеum на данный момент, согласно данным Coinmarketcap, составляет чуть меньше 490 миллиардов долларов, а ее курс растет за последние сутки на 3,4%, до 4,093 тысячи долларов.
Наибольшее количество новых миллиардеров, то есть тех, кто попал в этот список только в уходящем году, это граждане Китая – их число составило 160 человек. Выходцами из США стали 100 новых миллиардеров, из Германии и Индии – по 20 человек. Всего в список вошло 400 человек, их общее состояние превысило 1 триллион долларов.
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Как отмечает издание, самым богатым человеком из списка новых миллиардеров стала Мириам Адельсон, вдова основателя сети казино и курортов Las Vegas Sands. Унаследованная ею доля в компании составляет большую часть ее состояния в 27,1 миллиарда долларов.
При этом в список именно самых заметных богатеев Forbes попадают известные широкому кругу, и не только за это, личности. Так, в нём фигурирует певица и создатель бренда Fenty Beauty Рианна. Благодаря доли в 50% в созданной ей компании состояние Рианны достигло 1,7 миллиарда долларов. Она стала и первым миллиардером родом с Барбадоса. Forbes также внес в этот список Мелиссу Гейтс, бывшую жену основателя Microsoft, с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.
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