https://ria.ru/20211224/migranty-1765276196.html

Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД

Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021

Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД

Через Украину существует поток мигрантов в страны Евросоюза, но Запад не реагирует, а наказывает Минск, заявил в интервью РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:54

2021-12-24T09:54

2021-12-24T09:54

в мире

литва

оон

африка

евросоюз

снг

россия

алексей полищук

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Через Украину существует поток мигрантов в страны Евросоюза, но Запад не реагирует, а наказывает Минск, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Как отметил Полищук, миграционный кризис в Европе был создан не Минском, а собственной политикой западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку."Кроме того, через Белоруссию в ЕС идет менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует. По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но ее и за это наказывают. А Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, все сходит с рук", - подчеркнул он.В последнее время страны ЕС, прежде всего Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.

https://ria.ru/20211223/polsha-1765042468.html

литва

африка

россия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-24T09:54 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, оон, африка, евросоюз, снг, россия, алексей полищук, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии