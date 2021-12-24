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Трутнев поможет девочке исполнить мечту и побывать на Байкале
Трутнев поможет девочке исполнить мечту и побывать на Байкале - РИА Новости, 24.12.2021
Трутнев поможет девочке исполнить мечту и побывать на Байкале
Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев в рамках новогодней акции "Елка желаний" поможет девочке исполнить мечту - побывать на Байкале. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:34
2021-12-24T18:09
новый год — 2022
общество
юрий трутнев
байкал
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев в рамках новогодней акции "Елка желаний" поможет девочке исполнить мечту - побывать на Байкале."Алена Пристанская мечтает побывать на Байкале. Очень хорошая мечта. Байкал - это чудесное озеро. Алена, обязательно поможем вам туда съездить", - сказал Трутнев."Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
https://ria.ru/20211223/mechta-1765126364.html
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общество, юрий трутнев, байкал
17:34 24.12.2021 (обновлено: 18:09 24.12.2021)
 
Трутнев поможет девочке исполнить мечту и побывать на Байкале

Вице-премьер Трутнев поможет девочке исполнить мечту и побывать на Байкале

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев в рамках новогодней акции "Елка желаний" поможет девочке исполнить мечту - побывать на Байкале.
"Алена Пристанская мечтает побывать на Байкале. Очень хорошая мечта. Байкал - это чудесное озеро. Алена, обязательно поможем вам туда съездить", - сказал Трутнев.
"Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
Ёлка желаний - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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