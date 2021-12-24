https://ria.ru/20211224/mechta-1765387141.html

Трутнев поможет девочке исполнить мечту и побывать на Байкале

Трутнев поможет девочке исполнить мечту и побывать на Байкале - РИА Новости, 24.12.2021

Трутнев поможет девочке исполнить мечту и побывать на Байкале

Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев в рамках новогодней акции "Елка желаний" поможет девочке исполнить мечту - побывать на Байкале. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:34

2021-12-24T17:34

2021-12-24T18:09

новый год — 2022

общество

юрий трутнев

байкал

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев в рамках новогодней акции "Елка желаний" поможет девочке исполнить мечту - побывать на Байкале."Алена Пристанская мечтает побывать на Байкале. Очень хорошая мечта. Байкал - это чудесное озеро. Алена, обязательно поможем вам туда съездить", - сказал Трутнев."Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.

https://ria.ru/20211223/mechta-1765126364.html

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общество, юрий трутнев, байкал