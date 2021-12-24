https://ria.ru/20211224/marokko-1765452655.html
В Марокко продлили запрет пассажирского авиасообщения до конца января
В Марокко продлили запрет пассажирского авиасообщения до конца января - РИА Новости, 25.12.2021
В Марокко продлили запрет пассажирского авиасообщения до конца января
Власти Марокко продлили приостановку пассажирского авиасообщения со всеми другими государствами до конца января, сообщило Национальное управление аэропортов... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-24T23:18
2021-12-24T23:18
2021-12-25T11:29
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти Марокко продлили приостановку пассажирского авиасообщения со всеми другими государствами до конца января, сообщило Национальное управление аэропортов страны (ONDA).С 29 ноября все прямые пассажирские рейсы в Марокко и обратно были приостановлены в связи с распространением нового омикрон-штамма. Запрет действовал до конца года.Ранее власти Марокко также продлили до конца января режим чрезвычайного санитарного положения, введенный 20 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса.
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марокко, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
23:18 24.12.2021 (обновлено: 11:29 25.12.2021)
В Марокко продлили запрет пассажирского авиасообщения до конца января
В Марокко продлили приостановку пассажирского авиасообщения с заграницей до конца января