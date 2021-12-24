В Луганск приехал Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы вручить подарки детям
В Луганск приехали Дед Мороз из Великого Устюга и члены ОНФ, чтобы вручить подарки детям
ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга и представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" приехали в Луганск для того, чтобы вручить подарки детям из самопровозглашенной Луганской народной республики, чьи семьи пострадали в результате конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Дед Мороз за рулем грузовика с подарками подъехал к Дворцу культуры в Луганске, где его уже ждали дети. Встречал Деда Мороза глава ЛНР Леонид Пасечник.
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"Подобное мероприятие, которое сегодня организовано "Общероссийским народным фронтом", конечно же, позволят нашим детишкам забыть о тех ужасах войны, которые были в 2014 году, забыть о той ситуации, которая сейчас на прифронтовых территориях, просто остаться детьми. И для нас задача сделать так, чтобы детство было сохранено, чтобы они чувствовали себя детьми, чтобы были счастливыми, и в этом нам помогает сегодня "Народный фронт", - сказал Пасечник журналистам.
По словам главы республики, подарки предназначаются для детей, чьи семьи, пострадали во время конфликта в Донбассе.
В свою очередь руководитель исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов сообщил, что помимо подарков для детей организованы праздничные спектакли и общение с Дедом Морозом. "Мы хотели, чтобы каждый из ребятишек, который сюда приехал (из районов у линии соприкосновения – ред.), получил именно то, что он загадал на Новый год, то, о чем он попросил Деда Мороза. Но подарков будет недостаточно, поэтому привезли еще и самого Деда Мороза из Великого Устюга. Дед Мороз настоящий", - подчеркнул Кузнецов.
Сам же Дед Мороз поздравил присутствующих с наступающим праздником и пообещал приложить все силы для исполнения желаний. "Отрадно видеть, что все идет на благо и на пользу, а я все силы волшебные приложу и все желания непременно исполню. С наступающим, друзья!", - пообещал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.