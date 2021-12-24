https://ria.ru/20211224/lugansk-1765360106.html

В Луганск приехал Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы вручить подарки детям

В Луганск приехал Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы вручить подарки детям - РИА Новости, 24.12.2021

В Луганск приехал Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы вручить подарки детям

Дед Мороз из Великого Устюга и представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" приехали в Луганск для того, чтобы вручить подарки детям из... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:57

2021-12-24T15:57

2021-12-24T15:57

новый год — 2022

в мире

киев

оон

великий устюг

нато

общероссийский народный фронт

михаил кузнецов (экс-губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765107775_0:153:3369:2048_1920x0_80_0_0_69df603941413137fc2a8d2dec9cbdc4.jpg

ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга и представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" приехали в Луганск для того, чтобы вручить подарки детям из самопровозглашенной Луганской народной республики, чьи семьи пострадали в результате конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Дед Мороз за рулем грузовика с подарками подъехал к Дворцу культуры в Луганске, где его уже ждали дети. Встречал Деда Мороза глава ЛНР Леонид Пасечник."Подобное мероприятие, которое сегодня организовано "Общероссийским народным фронтом", конечно же, позволят нашим детишкам забыть о тех ужасах войны, которые были в 2014 году, забыть о той ситуации, которая сейчас на прифронтовых территориях, просто остаться детьми. И для нас задача сделать так, чтобы детство было сохранено, чтобы они чувствовали себя детьми, чтобы были счастливыми, и в этом нам помогает сегодня "Народный фронт", - сказал Пасечник журналистам.По словам главы республики, подарки предназначаются для детей, чьи семьи, пострадали во время конфликта в Донбассе.В свою очередь руководитель исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов сообщил, что помимо подарков для детей организованы праздничные спектакли и общение с Дедом Морозом. "Мы хотели, чтобы каждый из ребятишек, который сюда приехал (из районов у линии соприкосновения – ред.), получил именно то, что он загадал на Новый год, то, о чем он попросил Деда Мороза. Но подарков будет недостаточно, поэтому привезли еще и самого Деда Мороза из Великого Устюга. Дед Мороз настоящий", - подчеркнул Кузнецов.Сам же Дед Мороз поздравил присутствующих с наступающим праздником и пообещал приложить все силы для исполнения желаний. "Отрадно видеть, что все идет на благо и на пользу, а я все силы волшебные приложу и все желания непременно исполню. С наступающим, друзья!", - пообещал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211223/pozdravlenie-1765209457.html

https://ria.ru/20211218/zhelaniya-1764396293.html

киев

великий устюг

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, оон, великий устюг, нато, общероссийский народный фронт, михаил кузнецов (экс-губернатор), дед мороз, леонид пасечник, россия