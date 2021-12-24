https://ria.ru/20211224/likhach-1765288756.html

Совфед одобрил закон о наказании для лихачей-рецидивистов

Совфед одобрил закон о наказании для лихачей-рецидивистов - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед одобрил закон о наказании для лихачей-рецидивистов

Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную: если ранее они неоднократно подвергались... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:09

2021-12-24T11:09

2021-12-24T11:10

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную: если ранее они неоднократно подвергались наказанию за аналогичные нарушения и лишались прав, максимальное наказание для них составит три года лишения свободы.Уголовная ответственность за агрессивное вождение на дорогах вводится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ за агрессивное вождение. Под таким вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.Как отмечается в пояснительной записке, статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20211222/likhachi-1764927291.html

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общество, совет федерации рф, россия