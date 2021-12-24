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В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства в России в 2021 году
В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства в России в 2021 году - РИА Новости, 24.12.2021
В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства в России в 2021 году
Назальные капли в 2021 году стали самым продаваемым в РФ лекарственным препаратом, также в тройке лидеров - цитрамон и ибупрофен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:40
2021-12-24T06:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Назальные капли в 2021 году стали самым продаваемым в РФ лекарственным препаратом, также в тройке лидеров - цитрамон и ибупрофен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки)."По данным системы маркировки "Честный знак", самый продаваемый в 2021 году в России препарат - назальные капли (ксилометазолин)", - сообщили в пресс-службе. Согласно аналитическим оценкам, в 2021 году было продано 127 миллионов упаковок ксилометазолина на сумму более 10,4 миллиарда рублей.Обезболивающие и жаропонижающие препараты - также в тройке лидеров. На втором месте - цитрамон: по итогам года предварительно было продано 58,4 миллиона упаковок на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Замыкает тройку ибупрофен: на 54,6 миллиона упаковок этого препарата россияне потратили 7,2 миллиарда рублей.В список самых востребованных в 2021 году лекарств также вошли омепрозол, используемый, в частности, в лечении язвы желудка&nbsp;(реализовано 54 миллиона упаковок на 2,6 миллиарда рублей) и цефтриаксон (продажи этого антибиотика за год оцениваются в 50 миллионов упаковок и 2,6 миллиарда рублей). Анальгетики и жаропонижающие средства востребованы наиболее широко: помимо ибупрофена и цитрамона, популярным средством является парацетамол, которого за год было продано 48,4 миллиона пачек на 1,7 миллиарда рублей.Популярность отдельных препаратов обусловлена широкой областью применения и возможностью назначать их в детском возрасте: например, ибупрофен используется не только как обезболивающее, но и как жаропонижающее, а также имеет детскую форму, что приносит дополнительные продажи, отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.Также в ЦРПТ отметили спрос на бисопролол, применяющийся в кардиологической практике (39 миллионов упаковок на 5,4 миллиарда), панкреатин (36 миллионов упаковок на 6,3 миллиарда рублей), корвалол (30 миллионов упаковок на 1,1 миллиарда рублей) и&nbsp;диклофенак (29 миллионов упаковок на 4,5 миллиарда рублей). В общей сложности в 2021 году на все эти лекарства россияне потратили более 45 миллиардов рублей, подытожили&nbsp; в пресс-службе.Эффект маркировкиС 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. На сегодня промаркированы все лекарства, выпускаемые в гражданский оборот; в самой системе зарегистрировано почти 90 тысяч участников, в том числе 438 производителей."Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки", - подчеркнул Юсупов. По его словам, это особенно актуально для вакцин против COVID, информация о которых предоставляется в онлайн-режиме; маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, а также эффективно управлять логистикой и запасами препаратов.
https://ria.ru/20211221/lekarstva-1764799860.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:40 24.12.2021
 
В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства в России в 2021 году

В ЦРПТ заявили, что назальные капли стали самым популярным лекарством в России в 2021 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Назальные капли в 2021 году стали самым продаваемым в РФ лекарственным препаратом, также в тройке лидеров - цитрамон и ибупрофен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки).
"По данным системы маркировки "Честный знак", самый продаваемый в 2021 году в России препарат - назальные капли (ксилометазолин)", - сообщили в пресс-службе. Согласно аналитическим оценкам, в 2021 году было продано 127 миллионов упаковок ксилометазолина на сумму более 10,4 миллиарда рублей.
Обезболивающие и жаропонижающие препараты - также в тройке лидеров. На втором месте - цитрамон: по итогам года предварительно было продано 58,4 миллиона упаковок на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Замыкает тройку ибупрофен: на 54,6 миллиона упаковок этого препарата россияне потратили 7,2 миллиарда рублей.
В список самых востребованных в 2021 году лекарств также вошли омепрозол, используемый, в частности, в лечении язвы желудка (реализовано 54 миллиона упаковок на 2,6 миллиарда рублей) и цефтриаксон (продажи этого антибиотика за год оцениваются в 50 миллионов упаковок и 2,6 миллиарда рублей). Анальгетики и жаропонижающие средства востребованы наиболее широко: помимо ибупрофена и цитрамона, популярным средством является парацетамол, которого за год было продано 48,4 миллиона пачек на 1,7 миллиарда рублей.
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Популярность отдельных препаратов обусловлена широкой областью применения и возможностью назначать их в детском возрасте: например, ибупрофен используется не только как обезболивающее, но и как жаропонижающее, а также имеет детскую форму, что приносит дополнительные продажи, отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
Также в ЦРПТ отметили спрос на бисопролол, применяющийся в кардиологической практике (39 миллионов упаковок на 5,4 миллиарда), панкреатин (36 миллионов упаковок на 6,3 миллиарда рублей), корвалол (30 миллионов упаковок на 1,1 миллиарда рублей) и диклофенак (29 миллионов упаковок на 4,5 миллиарда рублей). В общей сложности в 2021 году на все эти лекарства россияне потратили более 45 миллиардов рублей, подытожили  в пресс-службе.

Эффект маркировки

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. На сегодня промаркированы все лекарства, выпускаемые в гражданский оборот; в самой системе зарегистрировано почти 90 тысяч участников, в том числе 438 производителей.
"Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки", - подчеркнул Юсупов. По его словам, это особенно актуально для вакцин против COVID, информация о которых предоставляется в онлайн-режиме; маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, а также эффективно управлять логистикой и запасами препаратов.
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