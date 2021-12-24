https://ria.ru/20211224/kprf-1765382495.html

Все депутаты от КПРФ переболели COVID-19 или привились, заявил Зюганов

Все депутаты от КПРФ переболели COVID-19 или привились, заявил Зюганов - РИА Новости, 24.12.2021

Все депутаты от КПРФ переболели COVID-19 или привились, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил президенту России Владимиру Путину, что фракция не выступала против вакцинации от коронавируса, все члены КПРФ привиты или... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:16

2021-12-24T17:16

2021-12-24T17:16

распространение коронавируса

политика

владимир путин

геннадий зюганов

кпрф

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил президенту России Владимиру Путину, что фракция не выступала против вакцинации от коронавируса, все члены КПРФ привиты или переболели."Наша партия никогда не выступала против вакцинации (от коронавируса - ред.). У нас вся фракция вакцинирована или переболела", - сказал Зюганов главе государства на заседании Госсовета по науке."Мы в этом отношении работаем по защите здоровья граждан", - добавил политик.

https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19