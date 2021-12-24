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Все депутаты от КПРФ переболели COVID-19 или привились, заявил Зюганов
Все депутаты от КПРФ переболели COVID-19 или привились, заявил Зюганов - РИА Новости, 24.12.2021
Все депутаты от КПРФ переболели COVID-19 или привились, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил президенту России Владимиру Путину, что фракция не выступала против вакцинации от коронавируса, все члены КПРФ привиты или... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:16
2021-12-24T17:16
2021-12-24T17:16
распространение коронавируса
политика
владимир путин
геннадий зюганов
кпрф
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил президенту России Владимиру Путину, что фракция не выступала против вакцинации от коронавируса, все члены КПРФ привиты или переболели."Наша партия никогда не выступала против вакцинации (от коронавируса - ред.). У нас вся фракция вакцинирована или переболела", - сказал Зюганов главе государства на заседании Госсовета по науке."Мы в этом отношении работаем по защите здоровья граждан", - добавил политик.
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политика, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Все депутаты от КПРФ переболели COVID-19 или привились, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Зюганов: вся фракция в Госдуме вакцинирована от COVID-19 или переболела