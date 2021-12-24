Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина
Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию президента России Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о Китае и расширении НАТО на восток.
Газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия США у границ России, подчеркнув, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен придерживаться такой же твердой позиции, как и Россия.
"Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия", - говорится в статье, посвященной пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. При этом издание отмечает, что силы НАТО оказались слишком близко к российской столице, и у России не осталось иного выбора, кроме как быть "жесткой и прямолинейной".
Как пишет газета China Youth Daily, в ходе пресс-конференции российский президент четко обозначил "красные линии", которые страны Запада не должны пересекать.
Особое внимание Global Times также уделила словам президента о Китае.
Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, в космосе, в авиации, а также развивают сотрудничество между вооруженными силами и совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение. Президент России назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории.
"Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России", - пишет издание.
Новостной портал "Чжунго синьвэнван" отмечает, что президент России много раз упоминал Китай в ходе пресс-конференции, а слова Путина о Китае демонстрируют "истинные отношения всестороннего стратегического партнерства".
На пресс-конференции Путин также заявил, что у него сложились доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпинем, а также, что лидеры двух стран называют друг друга "друг", потому что "так и есть".
Китайские СМИ также уделили особое внимание тому факту, что пресс-конференция президента длилась почти четыре часа, за которые Путин ответил на 55 вопросов журналистов.