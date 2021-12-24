Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/kitay-1765263844.html
Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина
Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 24.12.2021
Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина
Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о Китае и... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T07:22
2021-12-24T07:22
политика
в мире
сша
китай
владимир путин
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765165188_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_7e5a7eb9e6c8322b2f7dd8c4744af54e.jpg
ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о Китае и расширении НАТО на восток.Газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия США у границ России, подчеркнув, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен придерживаться такой же твердой позиции, как и Россия.В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. При этом издание отмечает, что силы НАТО оказались слишком близко к российской столице, и у России не осталось иного выбора, кроме как быть "жесткой и прямолинейной".Как пишет газета China Youth Daily, в ходе пресс-конференции российский президент четко обозначил "красные линии", которые страны Запада не должны пересекать.Особое внимание Global Times также уделила словам президента о Китае.Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, в космосе, в авиации, а также развивают сотрудничество между вооруженными силами и совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение. Президент России назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории.Новостной портал "Чжунго синьвэнван" отмечает, что президент России много раз упоминал Китай в ходе пресс-конференции, а слова Путина о Китае демонстрируют "истинные отношения всестороннего стратегического партнерства".На пресс-конференции Путин также заявил, что у него сложились доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпинем, а также, что лидеры двух стран называют друг друга "друг", потому что "так и есть".Китайские СМИ также уделили особое внимание тому факту, что пресс-конференция президента длилась почти четыре часа, за которые Путин ответил на 55 вопросов журналистов.
https://ria.ru/20211223/nato-1765096996.html
https://ria.ru/20211223/vooruzhenie-1765093671.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765165188_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_6176d1f43e6ec791d9d673c936443ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия
07:22 24.12.2021
 
Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина

Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию президента России Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о Китае и расширении НАТО на восток.
Газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия США у границ России, подчеркнув, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен придерживаться такой же твердой позиции, как и Россия.
"Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия", - говорится в статье, посвященной пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. При этом издание отмечает, что силы НАТО оказались слишком близко к российской столице, и у России не осталось иного выбора, кроме как быть "жесткой и прямолинейной".
Путин: Никакого движения НАТО на восток быть не должно - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 13:34Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин
Как пишет газета China Youth Daily, в ходе пресс-конференции российский президент четко обозначил "красные линии", которые страны Запада не должны пересекать.
Особое внимание Global Times также уделила словам президента о Китае.
Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, в космосе, в авиации, а также развивают сотрудничество между вооруженными силами и совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение. Президент России назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории.
"Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России", - пишет издание.
Новостной портал "Чжунго синьвэнван" отмечает, что президент России много раз упоминал Китай в ходе пресс-конференции, а слова Путина о Китае демонстрируют "истинные отношения всестороннего стратегического партнерства".
На пресс-конференции Путин также заявил, что у него сложились доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпинем, а также, что лидеры двух стран называют друг друга "друг", потому что "так и есть".
Китайские СМИ также уделили особое внимание тому факту, что пресс-конференция президента длилась почти четыре часа, за которые Путин ответил на 55 вопросов журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 13:24Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Россия и Китай разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил Путин
 
ПолитикаВ миреСШАКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Правительство утвердило правила покупки лекарств для тяжелобольных детей
10:05Путин поздравил Алиева с днем рождения
10:05В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
10:03Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
10:00В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
09:59Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
09:59Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
09:55Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
09:54Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД
09:53Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
09:50В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
09:44Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
09:43Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
09:43Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
09:41В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
09:41Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
09:38Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
09:38США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
09:37Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
09:32Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
Лента новостейМолния
Правительство утвердило правила покупки лекарств для тяжелобольных детейПутин поздравил Алиева с днем рожденияВ Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистскимПервый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по ДонбассуСуд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УКБелоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"Названа возможная причина пожара в астраханской больницеМигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИДГлава МИД Турции напомнил о близких отношениях с УкраинойВ МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениямДва человека погибли при пожаре в реанимации больницы в АстраханиПожар в больнице в Астрахани ликвидировалиРоссия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИДВ больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделениеМосквичам пообещали циклон и "барическую пилу"Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колонияхСША военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИДНовак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокойСвященника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми