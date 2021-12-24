https://ria.ru/20211224/kitay-1765263844.html

Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина

Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 24.12.2021

Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина

Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о Китае и... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T07:22

2021-12-24T07:22

2021-12-24T07:22

политика

в мире

сша

китай

владимир путин

си цзиньпин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765165188_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_7e5a7eb9e6c8322b2f7dd8c4744af54e.jpg

ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о Китае и расширении НАТО на восток.Газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия США у границ России, подчеркнув, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен придерживаться такой же твердой позиции, как и Россия.В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. При этом издание отмечает, что силы НАТО оказались слишком близко к российской столице, и у России не осталось иного выбора, кроме как быть "жесткой и прямолинейной".Как пишет газета China Youth Daily, в ходе пресс-конференции российский президент четко обозначил "красные линии", которые страны Запада не должны пересекать.Особое внимание Global Times также уделила словам президента о Китае.Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, в космосе, в авиации, а также развивают сотрудничество между вооруженными силами и совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение. Президент России назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории.Новостной портал "Чжунго синьвэнван" отмечает, что президент России много раз упоминал Китай в ходе пресс-конференции, а слова Путина о Китае демонстрируют "истинные отношения всестороннего стратегического партнерства".На пресс-конференции Путин также заявил, что у него сложились доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпинем, а также, что лидеры двух стран называют друг друга "друг", потому что "так и есть".Китайские СМИ также уделили особое внимание тому факту, что пресс-конференция президента длилась почти четыре часа, за которые Путин ответил на 55 вопросов журналистов.

https://ria.ru/20211223/nato-1765096996.html

https://ria.ru/20211223/vooruzhenie-1765093671.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия