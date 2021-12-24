https://ria.ru/20211224/khleb-1765268636.html
Россиян ждет рост цен на самые важные продукты
Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2021
Россиян ждет рост цен на самые важные продукты
Минсельхоз прогнозирует в новом году повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, пишут "Известия" со ссылкой на правительственный доклад ведомства. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:06
2021-12-24T09:06
2021-12-24T09:50
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594670617_0:519:2580:1970_1920x0_80_0_0_4075826f636c908e76bedf204b7d3c00.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минсельхоз прогнозирует в новом году повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, пишут "Известия" со ссылкой на правительственный доклад ведомства.Так, к февралю подорожание муки в розничной торговле может составить три целых и семь десятых процента, до 47 рублей за килограмм. По информации СМИ, это повлияет на стоимость хлеба: у производителя цена батона в 700 граммов может составить 37 рублей, в магазине — 43.Также специалисты министерства полагают, что подорожание коснется подсолнечного масла. "У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на один процент по отношению к ноябрю, до 93 тысяч рублей за тонну, в магазинах — на 2,2 процента, до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1 процента, до 34,9 тысячи рублей за тонну", — говорится в материале.Это объясняют ростом затрат производителей (на топливо, логистику и упаковку) на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, а также повышения экспортной ставки пошлины в России. Подорожание подсолнечного масла, как пишут "Известия", может в скором времени замедлиться, поскольку в переработку уже включаются семена нового урожая. Ставка экспортной пошлины также растет: за период с ноября по декабрь она увеличилась более чем на 40 процентов.В Минсельхозе позже прокомментировали, что рост будет незначительным. Помимо вышеперечисленного, в ведомстве к факторам влияния отнесли возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.
https://ria.ru/20211222/tseny-1764961535.html
https://ria.ru/20211222/kuritsa-1764979778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594670617_0:57:2580:1992_1920x0_80_0_0_052502231e1904074c7c8876825e9c0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
09:06 24.12.2021 (обновлено: 09:50 24.12.2021)
Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло, пишут СМИ
"Известия": Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло минимум на 2%
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минсельхоз
прогнозирует в новом году повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, пишут "Известия
" со ссылкой на правительственный доклад ведомства.
Так, к февралю подорожание муки в розничной торговле может составить три целых и семь десятых процента, до 47 рублей за килограмм. По информации СМИ, это повлияет на стоимость хлеба: у производителя цена батона в 700 граммов может составить 37 рублей, в магазине — 43.
Также специалисты министерства полагают, что подорожание коснется подсолнечного масла. "У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на один процент по отношению к ноябрю, до 93 тысяч рублей за тонну, в магазинах — на 2,2 процента, до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1 процента, до 34,9 тысячи рублей за тонну", — говорится в материале.
Это объясняют ростом затрат производителей (на топливо, логистику и упаковку) на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, а также повышения экспортной ставки пошлины в России
. Подорожание подсолнечного масла, как пишут "Известия", может в скором времени замедлиться, поскольку в переработку уже включаются семена нового урожая. Ставка экспортной пошлины также растет: за период с ноября по декабрь она увеличилась более чем на 40 процентов.
В Минсельхозе позже прокомментировали, что рост будет незначительным. Помимо вышеперечисленного, в ведомстве к факторам влияния отнесли возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.