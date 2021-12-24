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Россиян ждет рост цен на самые важные продукты
Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2021
Россиян ждет рост цен на самые важные продукты
Минсельхоз прогнозирует в новом году повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, пишут "Известия" со ссылкой на правительственный доклад ведомства. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:06
2021-12-24T09:50
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минсельхоз прогнозирует в новом году повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, пишут "Известия" со ссылкой на правительственный доклад ведомства.Так, к февралю подорожание муки в розничной торговле может составить три целых и семь десятых процента, до 47 рублей за килограмм. По информации СМИ, это повлияет на стоимость хлеба: у производителя цена батона в 700 граммов может составить 37 рублей, в магазине — 43.Также специалисты министерства полагают, что подорожание коснется подсолнечного масла. "У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на один процент по отношению к ноябрю, до 93 тысяч рублей за тонну, в магазинах — на 2,2 процента, до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1 процента, до 34,9 тысячи рублей за тонну", — говорится в материале.Это объясняют ростом затрат производителей (на топливо, логистику и упаковку) на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, а также повышения экспортной ставки пошлины в России. Подорожание подсолнечного масла, как пишут "Известия", может в скором времени замедлиться, поскольку в переработку уже включаются семена нового урожая. Ставка экспортной пошлины также растет: за период с ноября по декабрь она увеличилась более чем на 40 процентов.В Минсельхозе позже прокомментировали, что рост будет незначительным. Помимо вышеперечисленного, в ведомстве к факторам влияния отнесли возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
09:06 24.12.2021 (обновлено: 09:50 24.12.2021)
 
Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло, пишут СМИ

"Известия": Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло минимум на 2%

© РИА Новости / С. Лидов / Перейти в фотобанкХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / С. Лидов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минсельхоз прогнозирует в новом году повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, пишут "Известия" со ссылкой на правительственный доклад ведомства.
Так, к февралю подорожание муки в розничной торговле может составить три целых и семь десятых процента, до 47 рублей за килограмм. По информации СМИ, это повлияет на стоимость хлеба: у производителя цена батона в 700 граммов может составить 37 рублей, в магазине — 43.
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Также специалисты министерства полагают, что подорожание коснется подсолнечного масла. "У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на один процент по отношению к ноябрю, до 93 тысяч рублей за тонну, в магазинах — на 2,2 процента, до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1 процента, до 34,9 тысячи рублей за тонну", — говорится в материале.
Это объясняют ростом затрат производителей (на топливо, логистику и упаковку) на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, а также повышения экспортной ставки пошлины в России. Подорожание подсолнечного масла, как пишут "Известия", может в скором времени замедлиться, поскольку в переработку уже включаются семена нового урожая. Ставка экспортной пошлины также растет: за период с ноября по декабрь она увеличилась более чем на 40 процентов.
В Минсельхозе позже прокомментировали, что рост будет незначительным. Помимо вышеперечисленного, в ведомстве к факторам влияния отнесли возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.
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