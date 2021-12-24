https://ria.ru/20211224/khleb-1765268636.html

Россиян ждет рост цен на самые важные продукты

Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2021

Россиян ждет рост цен на самые важные продукты

Минсельхоз прогнозирует в новом году повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, пишут "Известия" со ссылкой на правительственный доклад ведомства. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:06

2021-12-24T09:06

2021-12-24T09:50

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минсельхоз прогнозирует в новом году повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, пишут "Известия" со ссылкой на правительственный доклад ведомства.Так, к февралю подорожание муки в розничной торговле может составить три целых и семь десятых процента, до 47 рублей за килограмм. По информации СМИ, это повлияет на стоимость хлеба: у производителя цена батона в 700 граммов может составить 37 рублей, в магазине — 43.Также специалисты министерства полагают, что подорожание коснется подсолнечного масла. "У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на один процент по отношению к ноябрю, до 93 тысяч рублей за тонну, в магазинах — на 2,2 процента, до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1 процента, до 34,9 тысячи рублей за тонну", — говорится в материале.Это объясняют ростом затрат производителей (на топливо, логистику и упаковку) на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, а также повышения экспортной ставки пошлины в России. Подорожание подсолнечного масла, как пишут "Известия", может в скором времени замедлиться, поскольку в переработку уже включаются семена нового урожая. Ставка экспортной пошлины также растет: за период с ноября по декабрь она увеличилась более чем на 40 процентов.В Минсельхозе позже прокомментировали, что рост будет незначительным. Помимо вышеперечисленного, в ведомстве к факторам влияния отнесли возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.

https://ria.ru/20211222/tseny-1764961535.html

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия