https://ria.ru/20211224/kanikuly-1765254004.html

В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы

В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы - РИА Новости, 24.12.2021

В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы

Каждый регион России самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил глава Минпросвещения РФ... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T01:54

2021-12-24T01:54

2021-12-24T09:19

общество

москва

сергей кравцов

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Каждый регион России самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."Мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул - регион решает сам. Москва рекомендует с 27 декабря, уход на два дня ранее никак не отражается на учебной программе и на содержании, потому что конец года, это, как правило, повторение уже пройденного материала. В этом плане опасений нет. Что касается остальных регионов - все очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране", - сказал Кравцов журналистам.Ранее пресс-служба столичного департамента образования и науки сообщила РИА Новости, что школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.

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общество, москва, сергей кравцов, россия, сн_образование, социальный навигатор