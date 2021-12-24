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В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы - РИА Новости, 24.12.2021
В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
Каждый регион России самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил глава Минпросвещения РФ... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T01:54
2021-12-24T01:54
2021-12-24T09:19
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Каждый регион России самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."Мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул - регион решает сам. Москва рекомендует с 27 декабря, уход на два дня ранее никак не отражается на учебной программе и на содержании, потому что конец года, это, как правило, повторение уже пройденного материала. В этом плане опасений нет. Что касается остальных регионов - все очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране", - сказал Кравцов журналистам.Ранее пресс-служба столичного департамента образования и науки сообщила РИА Новости, что школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.
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общество, москва, сергей кравцов, россия, сн_образование, социальный навигатор
01:54 24.12.2021 (обновлено: 09:19 24.12.2021)
В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
Глава Минпросвещения Кравцов прокомментировал уход школ на ранние каникулы из-за COVID-19