https://ria.ru/20211224/intervyu-1765217109.html

Абдулла Шахид: единственный итог ядерной войны – уничтожение человека

Абдулла Шахид: единственный итог ядерной войны – уничтожение человека - РИА Новости, 24.12.2021

Абдулла Шахид: единственный итог ядерной войны – уничтожение человека

В пятницу исполняется 30 лет со дня, когда РФ официально заняла место СССР в Совете безопасности ООН. О роли России в борьбе с основными мировыми вызовами, о... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:00

2021-12-24T09:00

2021-12-24T09:05

в мире

интервью

генеральная ассамблея оон

абдулла шахид

россия

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В пятницу исполняется 30 лет со дня, когда РФ официально заняла место СССР в Совете безопасности ООН. О роли России в борьбе с основными мировыми вызовами, о способе разрешения кризиса между Москвой и НАТО, о том, чем закончится ядерная война, о главном средстве борьбы с пандемией и о пользе мультилатерализма в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказал председатель ГА ООН Абдулла Шахид.– Двадцать четвертого декабря 1991 года Российская Федерация официально заняла место СССР в Совете безопасности ООН как правопреемник Советского Союза. Как вы оцениваете роль, которую Россия играет в Генеральной Ассамблее, в Совете безопасности и в системе ООН в целом?– Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, Россия всегда играла ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности. На фоне множества разнообразных вызовов сегодня мир стремится к лидерству, солидарности и сотрудничеству. Крайне важно, чтобы такие великие державы, как Россия, были на передовой в решении проблем нашего времени.У меня была возможность встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время недели высокого уровня в сентябре. Участие России на высоком уровне ясно продемонстрировало ее неизменную приверженность мультилатерализму и Организации Объединенных Наций.Россия всегда призывала к центральной координирующей роли ООН в мировой политике, полностью раскрывающей свой потенциал универсального многостороннего подхода и легитимности. Я приветствую поддержку Россией работы Генеральной Ассамблеи ООН и ее продуктивную роль во всех шести основных комитетах.Россия также вносит активный вклад в глобальные и региональные усилия по борьбе с COVID-19 и оказывает помощь ряду затронутых (пандемией – ред.) стран. Я также с нетерпением жду участия России в тематических дебатах высокого уровня по теме "Придание импульса всеобщей вакцинации", которые я буду проводить 13 января 2022 года.– Наш разговор проходит на фоне самых масштабных потрясений за последние 20 лет. Пандемия, конфликты в Сирии, в Африке, кризис в Афганистане, миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, кризис в отношениях между Россией и США, опасная напряженность между Москвой и НАТО. Вам не кажется, что с каждым годом странам все труднее договариваться – будь это Генеральная Ассамблея или Совет безопасности? Почему так происходит?– Я знаю, что мы живем в непростые времена. Множественные конфликты в мире, усугубленные изменением климата, COVID-19, терроризм, киберугрозы, ядерное распространение, идеологическая конфронтация и дезинформация в некотором смысле стали подпиткой для общего неверия в эффективность мультилатерализма и его институтов, которые являются краеугольным камнем международных отношений в последние 76 лет. Тем не менее я искренне верю, что именно в эти кризисные времена мы видим лучшее, что может предложить мир. Мы должны видеть возможность в каждом кризисе. Это переломный момент для Организации Объединенных Наций и всего международного сообщества. Возможность, которую мы должны использовать. Это причина, по которой я назвал свое председательство "Председательством надежды", председательством, которое призвано служить людям, планете и процветанию.Мультилатерализм – это не вариант, это необходимость. Мы подтвердили это в прошлом году в декларации по случаю 75-летия ООН. Эффективное многостороннее сотрудничество в корне отвечает национальным интересам всех стран, независимо от их размера и мощи.– МИД РФ сравнивает нынешнюю ситуацию между Россией и НАТО с Карибским кризисом, имея в виду продвижение альянса на восток. Москва требует гарантий не размещения соответствующих вооружений (в том числе ракет средней и меньшей дальности) у своих границ. Считаете ли вы требование Москвы правомерным? Каким вы видите выход из сложившейся ситуации?– Наши проблемы можно решить только посредством многостороннего подхода. А многосторонний подход никогда не бывает "игрой с нулевой суммой". Сотрудничество, координация и диалог должны быть нашими основными средствами преодоления наших разногласий и снижения напряженности.Устав ООН четко обозначает путь, которому все государства-члены должны следовать при разрешении международных споров. Государства-члены должны разрешать свои международные споры посредством диалога и мирных средств и воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности либо политической независимости любого государства.– В январе исполнится два года с тех пор, как президент России Владимир Путин предложил провести саммит лидеров "пятерки" постоянных членов Совета безопасности для обсуждения всех нерешенных глобальных проблем. Как вы думаете, когда следует провести эту встречу и по каким вопросам лидерам следует договориться в первую очередь в ходе этого саммита?– Я помню выступление президента (Владимира – ред.) Путина на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, где он впервые предложил организовать саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН в 2020 году. Насколько я понимаю, саммит был отложен из-за пандемии.В то время как мир время борется с кризисом трех "К": COVID-19, климат и конфликты, у нас остаются проблемы неравенства, нетерпимости, бедности, голода, терроризма, кибербезопасности, дезинформации и несправедливости, решения для которых пока не видно, мы находимся в начале "действия десятилетия".Я считаю, что, когда бы ни прошел саммит, "пятерка" постоянных членов должна недвусмысленно донести мысль о том, что у нас одна планета и нет другого решения, кроме как мультилатерализм. Наши судьбы связаны, и нам нужно найти точки соприкосновения, чтобы вести нашу общую повестку дня. И нет другой повестки дня, кроме той, в которой мы, государства-члены, должны работать вместе, чтобы люди этой планеты могли жить в мире с собой и с природой.– Комитет ГА ООН по проверке полномочий недавно постановил отложить решение о представительстве Афганистана и Мьянмы в ООН. МИД Афганистана назвал такой шаг нарушением прав афганского народа и призвал ООН пересмотреть этот вопрос. Когда в ООН возобновится обсуждение темы полномочий этих двух стран? Или этого не произойдет, пока мировое сообщество не признает правительство "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)?– Полномочия представителей государств-членов рассматриваются комитетом по проверке полномочий, который представляет Генеральной Ассамблее доклад. Комитет по проверке полномочий в ходе 76-й сессии собрался первого декабря, и шестого декабря Генеральная Ассамблея рассмотрела и утвердила доклад комитета, который постановил отложить принятие решения о полномочиях представителей Мьянмы и Афганистана на нынешней сессии.Если и когда появится новый доклад от комитета по проверке полномочий, Генеральная Ассамблея рассмотрит его и примет решение.– Тринадцатого января вы планируете провести заседание ГА ООН высокого уровня, чтобы придать импульс глобальной вакцинации. Участия каких мировых лидеров вы ожидаете в этом мероприятии? Кто будет представлять Россию и США? Стоит ли ожидать принятия по итогам какого-либо документа (возможно, декларации)?– Единственный способ остановить распространение COVID и возникновение штаммов – обеспечить вакцинами всех и повсюду. Я созываю тематические дебаты высокого уровня по вакцинам в Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке 13 января с целью мобилизовать политическую волю для доставки вакцин туда, где они больше всего нужны, и с целью побудить тех, у кого есть доступ к ним, прививаться.Что касается участия конкретных делегаций в этом важном мероприятии, то подробностей у меня нет. Однако мероприятие будет проходить в гибридном режиме, что предоставит равные возможности как для личного, так и для виртуального участия. Я распространю резюме в качестве итогового документа.– Генсек ООН ранее заявлял, что только пять процентов населения Африки полностью привиты от коронавируса, тогда как в развитых странах люди уже делают ревакцинацию. Он раскритиковал богатые государства за так называемый "вакцинный национализм" и призвал их делиться научными данными, лицензиями на вакцины. Между тем ВОЗ и европейские регуляторы не одобряют российскую вакцину "Спутник V" уже в течение почти двух лет (тогда как вакцина получила хорошие отзывы от авторитетного журнала The Lancet). Это не "вакцинный национализм"?– Если пандемия что-то нам продемонстрировала, так это важность коллективных действий – что наша сила в единстве. Мы стали свидетелями неукротимого духа и возможностей человечества во время этой пандемии. Благодаря человеческой изобретательности и науке теперь у нас есть несколько эффективных вакцин. Однако мы должны устранить существующее неравенство в глобальном распространении вакцин. Оно (распространение вакцин – ред.) проходит на совершенно разных уровнях в странах с низким и государствах с высоким уровнем дохода. Только пять процентов людей в странах с низким уровнем дохода получили свою первую дозу вакцины от COVID-19, тогда как в более чем 70% стран с высоким уровнем дохода этот показатель составляет более 40% от их населения. Равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам имеет решающее значение, и Африку нельзя оставлять позади. Я так понимаю, что только пять африканских стран, как ожидается, достигнут цели по полной вакцинации 40% своего населения к концу года.Такое резкое неравенство в вопросе вакцин только позволит вирусу продолжить распространяться, из-за чего большее число людей будет заражаться и будет появляться все больше штаммов. Мы должны обеспечить достижение глобальной цели по вакцинации 70% населения за год. Вот как мы будем бороться с этой пандемией. Так мы будем защищаться от новых угроз. Так мы собираемся восстановиться от COVID-19. Вакцины являются наиболее важным средством для прекращения пандемии и для спасения жизней и средств к существованию. Никто не находится в безопасности, пока все не окажутся в безопасности при помощи вакцинации. Будь то Азия или Африка, нашей целью должна быть доставка вакцин, чтобы ни о ком не забыли.– У вас нет планов посетить Москву? Не планируете ли переговоры с президентом РФ, министром иностранных дел России в обозримом будущем?– Председатель Генеральной Ассамблеи в распоряжении государств-членов. В случае, если и когда такая возможность представится, я поеду в Россию.– В январе здесь, в Нью-Йорке пройдет Обзорная конференция ДНЯО. Председатель конференции Густаво Слаувинен ранее заявил, что ядерным государствам надо последовать примеру России и США и письменно зафиксировать постулат о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Вы разделяете такую позицию? Каких результатов вы ожидаете от этой конференции?– Я полностью согласен с тем, что в ядерной войне не может быть победителей. Единственный результат ядерной войны – уничтожение человечества. ДНЯО является краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения, важной основой для достижения ядерного разоружения и важным элементом в развитии применения ядерной энергии в мирных целях. Нам необходимо удвоить наши усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Это послание, которое я решительно продвигаю во время своего "Председательства надежды".

https://ria.ru/20211221/itogi-1764661038.html

https://ria.ru/20211221/ssha-1764723670.html

https://ria.ru/20211217/garantii-1764330598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/taliban-1762627484.html

https://ria.ru/20211220/omikron-shtamm-1764518429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, интервью, генеральная ассамблея оон, абдулла шахид, россия