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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/immunitet-1765378427.html
Оперштаб назвал регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Оперштаб назвал регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета - РИА Новости, 24.12.2021
Оперштаб назвал регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу в России являются Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:03
2021-12-24T17:03
распространение коронавируса
общество
севастополь
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу в России являются Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%)", - говорится в сообщении.Глава оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что близки к достижению отметки в 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%)."Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% - в Москве. Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, севастополь, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:03 24.12.2021
 
Оперштаб назвал регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета в Севастополе достиг 90,2 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу в России являются Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%)", - говорится в сообщении.
Глава оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что близки к достижению отметки в 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%).
"Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% - в Москве. Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
 
Распространение коронавирусаОбществоСевастопольМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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