https://ria.ru/20211224/immunitet-1765378427.html

Оперштаб назвал регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Оперштаб назвал регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета - РИА Новости, 24.12.2021

Оперштаб назвал регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу в России являются Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:03

2021-12-24T17:03

2021-12-24T17:03

распространение коронавируса

общество

севастополь

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

российская академия наук

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу в России являются Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%)", - говорится в сообщении.Глава оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что близки к достижению отметки в 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%)."Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% - в Москве. Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

севастополь

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, севастополь, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии