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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/immunitet-1765378137.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4% - РИА Новости, 24.12.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:03
2021-12-24T17:24
распространение коронавируса
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%). В Москве цифры на уровне 72%, выше этой отметки показатели в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской и Калининградской областях."Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", — сказала чиновница.Голикова не раз подчеркивала: чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Накануне Владимир Путин отметил, что сегодняшние показатели недостаточны, чтобы считать жителей страны достаточно защищенными от SARS-CoV-2.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:03 24.12.2021 (обновлено: 17:24 24.12.2021)
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%

Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинские сестры в "красной зоне" больницы города Рассказово
Медицинские сестры в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз", — цитирует ее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%). В Москве цифры на уровне 72%, выше этой отметки показатели в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской и Калининградской областях.
"Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", — сказала чиновница.
Голикова не раз подчеркивала: чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Накануне Владимир Путин отметил, что сегодняшние показатели недостаточны, чтобы считать жителей страны достаточно защищенными от SARS-CoV-2.

"Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни. Это бесплатно и безопасно", — обратилась к россиянам вице-премьер.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
Это нечестная позиция – Путин об антипрививочниках - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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