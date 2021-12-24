https://ria.ru/20211224/immunitet-1765378137.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4% - РИА Новости, 24.12.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:03

2021-12-24T17:03

2021-12-24T17:24

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%). В Москве цифры на уровне 72%, выше этой отметки показатели в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской и Калининградской областях."Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", — сказала чиновница.Голикова не раз подчеркивала: чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Накануне Владимир Путин отметил, что сегодняшние показатели недостаточны, чтобы считать жителей страны достаточно защищенными от SARS-CoV-2.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20211223/antiprivivochniki-1765085750.html

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