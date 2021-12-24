17:03 24.12.2021 (обновлено: 17:24 24.12.2021)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинские сестры в "красной зоне" больницы города Рассказово
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз", — цитирует ее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%). В Москве цифры на уровне 72%, выше этой отметки показатели в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской и Калининградской областях.
"Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", — сказала чиновница.
Голикова не раз подчеркивала: чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Накануне Владимир Путин отметил, что сегодняшние показатели недостаточны, чтобы считать жителей страны достаточно защищенными от SARS-CoV-2.
"Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни. Это бесплатно и безопасно", — обратилась к россиянам вице-премьер.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".