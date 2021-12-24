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Комитет Госдумы продолжит диалог с иностранными IT-гигантами
Комитет Госдумы продолжит диалог с иностранными IT-гигантами - РИА Новости, 24.12.2021
Комитет Госдумы продолжит диалог с иностранными IT-гигантами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в начале весенней сессии палаты в 2022 году встретится с представителями... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:57
2021-12-24T12:57
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в начале весенней сессии палаты в 2022 году встретится с представителями иностранных IT-гигантов по вопросу реализации закона "о приземлении" - создании своих представительств в России, сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.В России в начале июля был принят закон, согласно которому владельцы информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, должны создать в России филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Такие представительства должны в полном объеме представлять интересы головных компаний."Мы также планируем в ближайшее время в ходе весенней сессии в 2022 году провести расширенное заседание комитета, посвященное реализации закона о приземлении с приглашением на него всех иностранных IT-гигантов, подпадающих под требования этого закона", - сказал Хинштейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Парламентарий выразил надежду, что в январе 2022 года первые представители крупного IT-бизнеса начнут регистрировать и создавать в России свои представительства и филиалы, "подавая пример другим участникам рынка". "Мы настроены на диалог, но исполнение требований российского законодательства — необходимое требование для выстраивания совместной работы", - пояснил он.Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в РФ. Так, в реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.Помимо требования об учреждении с 1 января следующего года филиала, представительства или российского юридического лица на иностранных лиц компании должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
https://ria.ru/20211223/sovfed-1765117215.html
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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф, whatsapp inc., telegram (приложение), viber, facebook, россия
12:57 24.12.2021
 
Комитет Госдумы продолжит диалог с иностранными IT-гигантами

Комитет Госдумы продолжит диалог с иностранными IT-гигантами по закону "о приземлении"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в начале весенней сессии палаты в 2022 году встретится с представителями иностранных IT-гигантов по вопросу реализации закона "о приземлении" - создании своих представительств в России, сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.
В России в начале июля был принят закон, согласно которому владельцы информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, должны создать в России филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Такие представительства должны в полном объеме представлять интересы головных компаний.
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"Мы также планируем в ближайшее время в ходе весенней сессии в 2022 году провести расширенное заседание комитета, посвященное реализации закона о приземлении с приглашением на него всех иностранных IT-гигантов, подпадающих под требования этого закона", - сказал Хинштейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Парламентарий выразил надежду, что в январе 2022 года первые представители крупного IT-бизнеса начнут регистрировать и создавать в России свои представительства и филиалы, "подавая пример другим участникам рынка". "Мы настроены на диалог, но исполнение требований российского законодательства — необходимое требование для выстраивания совместной работы", - пояснил он.
Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в РФ. Так, в реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
Помимо требования об учреждении с 1 января следующего года филиала, представительства или российского юридического лица на иностранных лиц компании должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
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