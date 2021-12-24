Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/gaz-1765321832.html
Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ
Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ - РИА Новости, 24.12.2021
Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ
Европа установила рекорд по отбору газа из своих хранилищ, он составляет 762 миллиона кубометров в сутки, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:24
2021-12-24T13:24
экономика
европа
польша
владимир путин
газпром
ситуация на украине
оператор гтс украины
сергей макогон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_0:59:2987:1739_1920x0_80_0_0_261b746142992fd4e57d49074f1c9897.jpg
КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Европа установила рекорд по отбору газа из своих хранилищ, он составляет 762 миллиона кубометров в сутки, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон."Газпром" уменьшает поставки газа в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ. Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня", - написал Макогон на своей странице в Facebook в пятницу.По его словам, снижение объемов поставок в ЕС при высокой цене говорит о том, что это не экономическое решение, а политическое. Он сообщил, что сейчас транзит газа из РФ через Украину составляет 87,7 миллиона кубометров в сутки против 109 миллионов возможных по договору."Газпром" четвертый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу. "Газпром" ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. Компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал-Европу", поскольку контрагенты компании, прежде всего, немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. Путин также отверг всякие обвинения в адрес "Газпрома" и РФ на эту тему: "До чего противные, вот как бы это сказать. … Ну ладно". По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее уже сверх предусмотренного контрактами с "Газпромом" объема, теперь реверсом идет из Германии через Польшу в Украину.Путин добавил, что "Газпром" поставляет весь объем газа, который запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, более того - даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы.
https://ria.ru/20211224/gaz-1765273942.html
европа
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1a5be09139a61d75b7dfc30b6e20245d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, польша, владимир путин, газпром, ситуация на украине, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
13:24 24.12.2021
 
Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ

Глава оператора ГТС Украины Макогон: Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Европа установила рекорд по отбору газа из своих хранилищ, он составляет 762 миллиона кубометров в сутки, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Газпром" уменьшает поставки газа в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ. Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня", - написал Макогон на своей странице в Facebook в пятницу.
По его словам, снижение объемов поставок в ЕС при высокой цене говорит о том, что это не экономическое решение, а политическое. Он сообщил, что сейчас транзит газа из РФ через Украину составляет 87,7 миллиона кубометров в сутки против 109 миллионов возможных по договору.
"Газпром" четвертый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу. "Газпром" ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. Компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал-Европу", поскольку контрагенты компании, прежде всего, немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. Путин также отверг всякие обвинения в адрес "Газпрома" и РФ на эту тему: "До чего противные, вот как бы это сказать. … Ну ладно". По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее уже сверх предусмотренного контрактами с "Газпромом" объема, теперь реверсом идет из Германии через Польшу в Украину.
Путин добавил, что "Газпром" поставляет весь объем газа, который запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, более того - даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:37
Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
 
ЭкономикаЕвропаПольшаВладимир ПутинГазпромСитуация на УкраинеОператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства