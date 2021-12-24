Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ
Глава оператора ГТС Украины Макогон: Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ
КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Европа установила рекорд по отбору газа из своих хранилищ, он составляет 762 миллиона кубометров в сутки, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Газпром" уменьшает поставки газа в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ. Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня", - написал Макогон на своей странице в Facebook в пятницу.
По его словам, снижение объемов поставок в ЕС при высокой цене говорит о том, что это не экономическое решение, а политическое. Он сообщил, что сейчас транзит газа из РФ через Украину составляет 87,7 миллиона кубометров в сутки против 109 миллионов возможных по договору.
"Газпром" четвертый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу. "Газпром" ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. Компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал-Европу", поскольку контрагенты компании, прежде всего, немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. Путин также отверг всякие обвинения в адрес "Газпрома" и РФ на эту тему: "До чего противные, вот как бы это сказать. … Ну ладно". По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее уже сверх предусмотренного контрактами с "Газпромом" объема, теперь реверсом идет из Германии через Польшу в Украину.
Путин добавил, что "Газпром" поставляет весь объем газа, который запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, более того - даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы.