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В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников - РИА Новости, 24.12.2021
В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
После новогодних каникул российские дети вернутся в школы, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T00:15
2021-12-24T00:15
2021-12-24T09:20
общество
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. После новогодних каникул российские дети вернутся в школы, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.В то же время министр отметил, что пока смысла использовать дистанционный формат или продлять каникулы нет. "Будем смотреть, как пройдут праздники и какая эпидемиологическая ситуация будет", — добавил он.Кравцов добавил, что каждый регион самостоятельно принимает решение о сроках. "Москва рекомендует с 27 декабря, уход на два дня ранее никак не отражается на учебной программе и на содержании", — сказал глава Минпросвещения, отметив, что в целом по стране каникулы начнутся по графику.Местные власти также решают, объявлять ли 30 декабря выходным для учителей.Ранее пресс-служба столичного департамента образования и науки сообщила РИА Новости, что школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.
https://ria.ru/20211222/kanikuly-1764923183.html
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
00:15 24.12.2021 (обновлено: 09:20 24.12.2021)
В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что школьники после праздников продолжат учиться очно
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
После новогодних каникул российские дети вернутся в школы, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
.
"Что касается формата (обучения), мы следующий год и уже после зимних каникул — очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией", — сказал он.
В то же время министр отметил, что пока смысла использовать дистанционный формат или продлять каникулы нет. "Будем смотреть, как пройдут праздники и какая эпидемиологическая ситуация будет", — добавил он.
Кравцов добавил, что каждый регион самостоятельно принимает решение о сроках. "Москва рекомендует с 27 декабря, уход на два дня ранее никак не отражается на учебной программе и на содержании", — сказал глава Минпросвещения, отметив, что в целом по стране каникулы начнутся по графику.
Местные власти также решают, объявлять ли 30 декабря выходным для учителей.
Ранее пресс-служба столичного департамента образования и науки сообщила РИА Новости, что школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.