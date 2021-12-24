https://ria.ru/20211224/format-1765250982.html

В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников

В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников - РИА Новости, 24.12.2021

В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников

После новогодних каникул российские дети вернутся в школы, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T00:15

2021-12-24T00:15

2021-12-24T09:20

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. После новогодних каникул российские дети вернутся в школы, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.В то же время министр отметил, что пока смысла использовать дистанционный формат или продлять каникулы нет. "Будем смотреть, как пройдут праздники и какая эпидемиологическая ситуация будет", — добавил он.Кравцов добавил, что каждый регион самостоятельно принимает решение о сроках. "Москва рекомендует с 27 декабря, уход на два дня ранее никак не отражается на учебной программе и на содержании", — сказал глава Минпросвещения, отметив, что в целом по стране каникулы начнутся по графику.Местные власти также решают, объявлять ли 30 декабря выходным для учителей.Ранее пресс-служба столичного департамента образования и науки сообщила РИА Новости, что школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.

https://ria.ru/20211222/kanikuly-1764923183.html

https://ria.ru/20211223/slozhnost-1765033802.html

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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)