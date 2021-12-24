https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html

Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона"

Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона" - РИА Новости, 24.12.2021

Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона"

Лекарство для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективно и против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор предприятия-разработчика — РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:14

2021-12-24T06:14

2021-12-24T09:33

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Лекарство для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективно и против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор предприятия-разработчика — Центра Гамалеи — Александр Гинцбург.Речь идет об аналоге препарата, который принимал экс-президент США Дональд Трамп. В конце ноября замглавы центра Денис Логунов говорил, что лекарство почти готово — во время экспериментов на животных оно обеспечивало стопроцентную защиту.Он уточнил, что клинические исследования планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трех месяцев.Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19 и 94 системы для диагностики вируса, что составляет 40% от мирового рынка.Российские ученые также разработали и зарегистрировали семь вакцин от COVID-19.

https://ria.ru/20211223/omikron-1765230675.html

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2021

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