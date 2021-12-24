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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html
Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона"
Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона" - РИА Новости, 24.12.2021
Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона"
Лекарство для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективно и против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор предприятия-разработчика — РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:14
2021-12-24T09:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Лекарство для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективно и против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор предприятия-разработчика — Центра Гамалеи — Александр Гинцбург.Речь идет об аналоге препарата, который принимал экс-президент США Дональд Трамп. В конце ноября замглавы центра Денис Логунов говорил, что лекарство почти готово — во время экспериментов на животных оно обеспечивало стопроцентную защиту.Он уточнил, что клинические исследования планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трех месяцев.Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19 и 94 системы для диагностики вируса, что составляет 40% от мирового рынка.Российские ученые также разработали и зарегистрировали семь вакцин от COVID-19.
https://ria.ru/20211223/omikron-1765230675.html
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
06:14 24.12.2021 (обновлено: 09:33 24.12.2021)
 
Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона"

Глава Центра Гамалеи Гинцбург заявил об эффективности нового препарата против "омикрона"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Лекарство для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективно и против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор предприятия-разработчика — Центра Гамалеи — Александр Гинцбург.
Речь идет об аналоге препарата, который принимал экс-президент США Дональд Трамп. В конце ноября замглавы центра Денис Логунов говорил, что лекарство почти готово — во время экспериментов на животных оно обеспечивало стопроцентную защиту.

"Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает", — отметил Гинцбург.

Он уточнил, что клинические исследования планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трех месяцев.
Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России зарегистрировали 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19 и 94 системы для диагностики вируса, что составляет 40% от мирового рынка.

Российские ученые также разработали и зарегистрировали семь вакцин от COVID-19.
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Вчера, 20:36Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал об особенностях омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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