https://ria.ru/20211224/dolgi-1765300645.html
Совфед одобрил закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги
Совфед одобрил закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед одобрил закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий неприкосновенность от списания в счет долга социальных выплат, получаемых гражданами по... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:00
2021-12-24T12:00
2021-12-24T12:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий неприкосновенность от списания в счет долга социальных выплат, получаемых гражданами по решению кабмина или президента РФ.Согласно закону, банкам запрещается списывать единовременные социальные выплаты, получаемые гражданами по решению кабмина или главы государства, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой из таких выплат.Также должнику предоставляется право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Устанавливается принцип единственности счета, в отношении которого предусматривается режим иммунитета.
https://ria.ru/20211102/zarplata-1757423263.html
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общество, совет федерации рф, россия
Совфед одобрил закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги
Совфед одобрил закон о запрете списания банками социальных выплат в счет погашения долгов