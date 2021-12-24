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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/deti-1765261774.html
Главврач рассказал, как пандемия влияет на работу роддомов
Главврач рассказал, как пандемия влияет на работу роддомов - РИА Новости, 24.12.2021
Главврач рассказал, как пандемия влияет на работу роддомов
Дети от больных COVID матерей рождаются преимущественно здоровыми, а число беременных, болеющих коронавирусом, становится меньше, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:31
2021-12-24T06:31
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
валерий вечорко
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дети от больных COVID матерей рождаются преимущественно здоровыми, а число беременных, болеющих коронавирусом, становится меньше, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко."Беременных, как и остальных заболевших, стало меньше. И это не может не радовать. Радость материнства не должна омрачать болезнь. Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить их от болезни", - рассказал Вечорко.Он отметил, что за время пандемии в роддоме больницы имени Филатова родилось порядка полутора тысяч детей.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
06:31 24.12.2021
 
Главврач рассказал, как пандемия влияет на работу роддомов

Главврач Вечорко рассказал, как пандемия коронавируса влияет на работу роддомов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция роддома
Дезинфекция роддома - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дети от больных COVID матерей рождаются преимущественно здоровыми, а число беременных, болеющих коронавирусом, становится меньше, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко.
"Беременных, как и остальных заболевших, стало меньше. И это не может не радовать. Радость материнства не должна омрачать болезнь. Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить их от болезни", - рассказал Вечорко.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 11:02
Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19
Он отметил, что за время пандемии в роддоме больницы имени Филатова родилось порядка полутора тысяч детей.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВалерий Вечорко
 
 
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