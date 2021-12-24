https://ria.ru/20211224/deti-1765261774.html

Главврач рассказал, как пандемия влияет на работу роддомов

Главврач рассказал, как пандемия влияет на работу роддомов - РИА Новости, 24.12.2021

Главврач рассказал, как пандемия влияет на работу роддомов

Дети от больных COVID матерей рождаются преимущественно здоровыми, а число беременных, болеющих коронавирусом, становится меньше, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:31

2021-12-24T06:31

2021-12-24T06:31

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

валерий вечорко

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дети от больных COVID матерей рождаются преимущественно здоровыми, а число беременных, болеющих коронавирусом, становится меньше, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко."Беременных, как и остальных заболевших, стало меньше. И это не может не радовать. Радость материнства не должна омрачать болезнь. Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить их от болезни", - рассказал Вечорко.Он отметил, что за время пандемии в роддоме больницы имени Филатова родилось порядка полутора тысяч детей.

https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761769087.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко