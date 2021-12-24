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Шоубиз
https://ria.ru/20211224/derevyanko-1765336936.html
"Я просто устал": Деревянко объяснил отсутствие работы в театре
"Я просто устал": Деревянко объяснил отсутствие работы в театре - РИА Новости, 24.12.2021
"Я просто устал": Деревянко объяснил отсутствие работы в театре
Павел Деревянко объяснил отсутствие работы в театре Моссовета. На данный момент, по сообщению портала StarHit, он не задействован ни в одном спектакле... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:57
2021-12-24T17:57
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Павел Деревянко объяснил отсутствие работы в театре Моссовета. На данный момент, по сообщению портала StarHit, он не задействован ни в одном спектакле. Единственная регулярная постановка, в которой был занят актер последние три года – "Рогоносец" – сняли с репертуара.Показы других спектаклей также были приостановлены. Артист уверил, что пока не собирается уходить из театра.Ранее несколько актеров высказывали недовольство руководством театра. В частности, летом о своем увольнении рассказал Виктор Сухоруков. Он отметил, что у него не было взаимопонимания с худруком Евгением Марчелли и возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым.
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знаменитости, шоу-бизнес, павел деревянко, новости культуры
17:57 24.12.2021
 
"Я просто устал": Деревянко объяснил отсутствие работы в театре

Деревянко объяснил отсутствие работы в театре Моссовета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Деревянко на премьере фильма Олега Погодина "Конек-горбунок" в кинотеатре "Каро Октябрь" в Москве
Актер Павел Деревянко на премьере фильма Олега Погодина Конек-горбунок в кинотеатре Каро Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Павел Деревянко объяснил отсутствие работы в театре Моссовета. На данный момент, по сообщению портала StarHit, он не задействован ни в одном спектакле. Единственная регулярная постановка, в которой был занят актер последние три года – "Рогоносец" – сняли с репертуара.
Показы других спектаклей также были приостановлены. Артист уверил, что пока не собирается уходить из театра.

"Я просто устал от этой роли, "Рогоносец" — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще "Дядя Ваня" и "Три сестры", но они сейчас пока не идут. Тем не менее, из театра я пока никуда не ухожу", – отметил Деревянко.

Ранее несколько актеров высказывали недовольство руководством театра. В частности, летом о своем увольнении рассказал Виктор Сухоруков. Он отметил, что у него не было взаимопонимания с худруком Евгением Марчелли и возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым.
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