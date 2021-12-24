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"Я просто устал": Деревянко объяснил отсутствие работы в театре
"Я просто устал": Деревянко объяснил отсутствие работы в театре - РИА Новости, 24.12.2021
"Я просто устал": Деревянко объяснил отсутствие работы в театре
Павел Деревянко объяснил отсутствие работы в театре Моссовета. На данный момент, по сообщению портала StarHit, он не задействован ни в одном спектакле... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:57
2021-12-24T17:57
2021-12-24T17:57
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Павел Деревянко объяснил отсутствие работы в театре Моссовета. На данный момент, по сообщению портала StarHit, он не задействован ни в одном спектакле. Единственная регулярная постановка, в которой был занят актер последние три года – "Рогоносец" – сняли с репертуара.Показы других спектаклей также были приостановлены. Артист уверил, что пока не собирается уходить из театра.Ранее несколько актеров высказывали недовольство руководством театра. В частности, летом о своем увольнении рассказал Виктор Сухоруков. Он отметил, что у него не было взаимопонимания с худруком Евгением Марчелли и возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым.
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знаменитости, шоу-бизнес, павел деревянко, новости культуры
"Я просто устал": Деревянко объяснил отсутствие работы в театре
Деревянко объяснил отсутствие работы в театре Моссовета