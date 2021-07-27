https://ria.ru/20210727/sukhorukov-1743072010.html

Сухоруков раскрыл причину ухода из театра Моссовета

Сухоруков раскрыл причину ухода из театра Моссовета - РИА Новости, 27.07.2021

Сухоруков раскрыл причину ухода из театра Моссовета

Виктор Сухоруков раскрыл, почему уволился из Театра имени Моссовета, пишет "СтарХит". РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:57

2021-07-27T12:57

2021-07-27T12:57

евгений марчелли

юрий еремин

театр имени моссовета

культура

театр

новости культуры

виктор сухоруков

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Виктор Сухоруков раскрыл, почему уволился из Театра имени Моссовета, пишет "СтарХит". "Это не вызов, не месть, не казнь. Просто ушел, решил изменить свою участь. Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам все разрушал и начинал что-то новое в жизни. Я же уходил не в степь. Не успел трудовую книжку забрать, уже поступали звонки из крупнейших театров Москвы. Я имею предложения, без работы не останусь", — рассказал актер журналистам на кинофестивале "Хрустальный источник" в Ессентуках.Сухоруков отметил, что у него не было взаимопонимания с худруком театра Евгением Марчелли и возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым."Там много героев, много счастливых и талантливых людей. Но на сегодняшний день руководство театра мне чуждо. А Юрий Иванович душу вымотал с этим спектаклем, угорел я с этим человеком. Он как с ума сошел, как подменили его. Нашла коса на камень — это было непонимание, битва амбиций и самолюбий. Но художественный руководитель не стал влезать. Что это за отношение?!" — говорит Сухоруков.О том, что актер уволился из театра, стало известно шестого июля.

https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений марчелли, юрий еремин, театр имени моссовета, театр, новости культуры, виктор сухоруков