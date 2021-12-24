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Совфед одобрил закон о создании единой госсистемы биометрических данных
Совфед одобрил закон о создании единой госсистемы биометрических данных - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед одобрил закон о создании единой госсистемы биометрических данных
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:08
2021-12-24T13:09
общество
технологии
владимир путин
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных.Предусматривается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы, а также необходимость утверждения правительством РФ положения о ней, регулирующего порядок ее функционирования.Закон даёт возможность физическим лицам самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации, размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данных с чипа на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство РФ.
https://ria.ru/20211013/biometriya-1754303031.html
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общество, технологии, владимир путин, совет федерации рф, россия
13:08 24.12.2021 (обновлено: 13:09 24.12.2021)
 
Совфед одобрил закон о создании единой госсистемы биометрических данных

Совфед одобрил закон о создании единой государственной системы биометрических данных

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных.
Демонстрация технологии оплаты покупок при помощи биометрических данных - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 03:47
Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
Предусматривается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы, а также необходимость утверждения правительством РФ положения о ней, регулирующего порядок ее функционирования.
Закон даёт возможность физическим лицам самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации, размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данных с чипа на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство РФ.
Президент, председатель правления ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на национальном промышленном форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 15:52
Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных
 
ОбществоТехнологииВладимир ПутинСовет Федерации РФРоссия
 
 
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