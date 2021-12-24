https://ria.ru/20211224/dannye-1765317504.html

Совфед одобрил закон о создании единой госсистемы биометрических данных

Совфед одобрил закон о создании единой госсистемы биометрических данных - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед одобрил закон о создании единой госсистемы биометрических данных

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:08

2021-12-24T13:08

2021-12-24T13:09

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совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных.Предусматривается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы, а также необходимость утверждения правительством РФ положения о ней, регулирующего порядок ее функционирования.Закон даёт возможность физическим лицам самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации, размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данных с чипа на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство РФ.

https://ria.ru/20211013/biometriya-1754303031.html

https://ria.ru/20211006/rostelekom-1753354442.html

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общество, технологии, владимир путин, совет федерации рф, россия