https://ria.ru/20211224/chudesa-1765270560.html

Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии

Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии - РИА Новости, 24.12.2021

Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко заявил в интервью РИА Новости, что чудес во время пандемии в больнице... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:17

2021-12-24T09:17

2021-12-24T09:17

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко заявил в интервью РИА Новости, что чудес во время пандемии в больнице было немало, в первую очередь, это пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, справились с болезнью."Чудес у нас было немало. Это, в первую очередь, пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью. Можно сказать, второй раз родились на свет. Это своего рода чудо", - сказал Вечорко.

https://ria.ru/20211223/obschenie-1765167096.html

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко