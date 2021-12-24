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Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии
Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии - РИА Новости, 24.12.2021
Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии
Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко заявил в интервью РИА Новости, что чудес во время пандемии в больнице... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:17
2021-12-24T09:17
2021-12-24T09:17
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко заявил в интервью РИА Новости, что чудес во время пандемии в больнице было немало, в первую очередь, это пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, справились с болезнью."Чудес у нас было немало. Это, в первую очередь, пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью. Можно сказать, второй раз родились на свет. Это своего рода чудо", - сказал Вечорко.
https://ria.ru/20211223/obschenie-1765167096.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии
Главврач Вечорко: чудес во время пандемии было немало