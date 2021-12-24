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Андрей Чибис: Мурманская область никогда не будет регионом вахтовиков

Андрей Чибис: Мурманская область никогда не будет регионом вахтовиков - РИА Новости, 24.12.2021

Андрей Чибис: Мурманская область никогда не будет регионом вахтовиков

Уходящий год стал для Мурманской области успешным во многих сферах: началась реализация крупных инвестпроектов, зарегистрирована первая сотня арктических... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:32

2021-12-24T15:32

2021-12-24T15:55

мурманская область

экономика

мончегорск

андрей чибис

россия

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Уходящий год стал для Мурманской области успешным во многих сферах: началась реализация крупных инвестпроектов, зарегистрирована первая сотня арктических резидентов, внедрены цифровые сервисы, упростившие жизнь северян. Губернатор региона Андрей Чибис в интервью РИА Новости рассказал о том, что сегодня волнует жителей Кольского Заполярья, как повлияли принятые экономические меры на отток северян и почему власти региона не допустят превращения Мурманской области в территорию вахтовиков.— Андрей Владимирович, в этом году вы провели шесть прямых линий с жителями области, последняя состоялась в середине декабря. Как вам кажется, меняется ли характер обращений?— Сократилось количество точечных житейских вопросов, с которыми раньше сразу обращались ко мне, не понимая, кто и как может решить их проблему на месте. Это позитивный сигнал, он означает, что созданные нами инструменты – такие, как например, портал "Наш север", работают эффективно, и те системные изменения, которые мы проводим в жилищно-коммунальной, транспортной и многих других сферах, тоже дают результат.И что здорово, северяне стали больше обращать внимание на глобальные вопросы – экологии, жилищного строительства, комфортной городской среды и многие другие. Это общение с жителями очень важно для нас: каждый запрос отрабатывается, и во время "прямых линий", и те, что жители присылают ежедневно через портал "Наш север", в социальных сетях. Мы понимаем, что обращения будут всегда: идеальной системы нет, здесь требуется постоянный контроль и настройка.—Давайте затронем действительно глобальную проблему, причем не только для Мурманской области. Вы с самого начала своей работы на посту губернатора говорили о том, что главной свой задачей видите сокращение оттока населения и привлечение в регион высокопрофессиональных специалистов. Удается ли решать эту задачу?— Прежде всего, надо сказать, что у нас 35 регионов в стране, где сокращается население. Во многих странах мира на севере точно такая же ситуация. Мы прекрасно понимаем, что динамика оттока – это показатель социально-экономического развития. И сейчас я абсолютно уверен в том, что мы в состоянии создать условия, чтобы именно в нашей области сократить отток. Пока рано говорить о результатах, просто с некоторой долей осторожного оптимизма могу констатировать, что за 10 месяцев 2021 года у нас наметилось замедление численности покидающих область на 6,1%.Для моей команды слоган "На Севере – жить!" не просто красивый лозунг, а стратегический план с конкретными и последовательными действиями, цель которого как раз и связана с тем , чтобы переломить тренд. В этом году мы актуализировали его с учетом почти полумиллиона предложений. Могу честно сказать, что ни одно важное решение мы с командой не принимаем, не сверившись с этим планом.И в первую очередь - это рабочие места. Нет работы – человек не будет здесь жить. За последнее время на севере созданы уникальные режимы арктических преференций, и к концу этого года у нас зарегистрировалась первая сотня резидентов АЗРФ – это более 4,4 тысячи рабочих мест.Мы добились того, чтобы молодые специалисты получали полярные надбавки сразу, без необходимости трудиться на севере несколько лет. Очень успешно заработала программа "Гектар Арктики": мы зарегистрировали уже более трех тысяч заявок, и фактически каждый третий гектар уже получен. Новый этап программы начнется в феврале, когда возможность получить свой гектар в Арктике появится у всех жителей страны.— Создание большого количества рабочих мест – это позитивный фактор, однако возникает серьезная проблема – жилье на севере много лет не строится. Какие шаги предпринимаются в этом направлении?— Это глобальная тема, мы долго к ней подступались. И в 2022 году мы запускаем масштабную программу по жилищному строительству – приступаем к масштабной реновации в Больничном городке, стройке на улице Бондарной, проектированию первого арендного дома, стройке в двух поселках домов для молодежи в Мурманске и Коле и запускаем масштабную программу "Свой дом в Арктике" с возможностью получить субсидию до 1 миллиона рублей на строительство или покупку дома, ипотеку под 3%.Есть еще один вопрос, который необходимо решить– очень высокий рост стоимости стройматериалов, но формирование спроса и принятие решения по инвестициям в жилье позволит создать здесь соответствующую базу стройматериалов, которой пока нет.При этом каждый глобальный проект с привлечением большого количества специалистов влечет за собой и развитие территории, в том числе, необходимость строить жилье. Например, в Мончегорске уже скоро появится новый суперсовременный экологичный металлургический завод. Для будущих работников компания "Норникель" строит новый жилой комплекс с инвестициями на 30 миллиардов рублей. Один из домов будет построен для социальных нужд.— Вы уже упомянули об арктических преференциях и создании уникальных режимов в Арктике. Насколько успешно они работают, можно ли уже говорить о результатах, об эффекте для экономики и жителей? — Начну с того, что за 2020 год рост экономики региона составил более, чем 6%. И в текущем году по параметрам инвестиционной активности мы продолжаем опережать среднероссийские значения. Объем инвестиций в текущем году возрос на 19,7% и составил 147,7 миллиарда рублей.Как я уже сказал, у нас зарегистрировалась первая сотня резидентов АЗРФ, и Мурманская область остаётся лидером и по количеству, и по объему заявленных инвестиций - более 128 миллиардов рублей.Кроме того, мы создали и свой префернциальный режим – территорию опережающего развития "Столица Арктики". На сегодняшний день резидентами ТОР и АЗ РФ уже созданы 2300 рабочих мест.Наша корпорация развития вместе с управляющей компанией "Столица Арктики" и коллегами из правительства не только предоставляет все условия для крупного, среднего и малого предпринимателя, но и буквально ведет за руку, чтобы помочь реализовать проекты.Постепенно восстанавливается малый и средний бизнес - если в прошлом году количество субъектов сокращалось, то в этом году выросло до 24 тысяч. Количество самозанятых в регионе возросло в два раза по сравнению с прошлым годом.— Не секрет, что вы и ваша команда уделяете очень большое внимание развитию городской среды. Вас даже иногда упрекают: мол, занимаетесь "украшательством", а есть еще дома с туалетами на улице. Почему так важны эти, вроде бы, не имеющие острой необходимости объекты – парклеты, видовые площадки, декоративная подсветка и многое другое?— Я убежден, что решение проблем жилья с туалетами на улице, которое, безусловно, не остается без внимания, не менее значимо, чем развитие городской среды. Без этого Мурманская область превратится в безликие города. Наверное, это не важно, скажем, для вахтовика, который приезжает на север зарабатывать деньги. Но при всем уважении к временным работникам мы не хотим, чтобы у нас был регион вахтовиков – тогда он не будет жить, и люди не будут относиться к территории как к своей земле. Только за счет вахтовиков мы Арктику не разовьем и не удержим в условиях глобальной мировой конкуренции за ресурсы.Арктика должна быть местом для жизни. Изменение городского пространства – от преображения дворов до установки новогодней иллюминации – это тоже инвестиции. Это создание настроения, ритма города, когда жители не сидят по домам, потому что пойти некуда и смотреть не на что. Они идут гулять, заходят в кафе и рестораны, а это уже жизнь малого и среднего бизнеса.Ключевым проектом станет создание КДЦ "Новый Мурманск", реализацию которого начнём в следующем году.Изменение городского пространства – ремонт фасадов, декоративная подсветка, видовые площадки, теплые остановки и многое другое – все это, помимо прочего, меняет взгляд молодежи на облик города.— Чтобы удержать молодежь на севере, прежде всего, нужно качественное образование. Сегодня многие молодые люди со средних классов школы нацелены на отъезд в столицы, поскольку это является мерилом успеха. Возможно ли переломить этот тренд?— Мы инвестируем в необходимые для севера профессии, и в ближайшие два года нам нужно радикально перестроить систему среднего образования, потому что у нас выпускают огромное количество поваров и недостаточно рабочих реального сектора.Конечно, в нашем регионе невозможно создать условия получения любой профессии, как например, авиационный университет. Но мы заинтересованы в том, чтобы ребята, отучившись, возвращались работать в Мурманскую область.У нас есть дефицит кадров в разных областях, например, не хватает учителей. И здесь два пути решения. Первый - готовить преподавателей в области. У нас есть арктический университет, который раньше готовил педагогов. Теперь там выпускают всех, но только не учителей. Второй путь – "заманивать" специалистов сюда, создавать для них привлекательные условия – это зарплата и жилье. В областной думе сейчас рассматривается закон, по которому мы будем предоставлять жилье в аренду по спеццене с возможностью приватизации через пять лет. Если мы посчитаем, что нам нужно 10 кандидатов наук, для этих специалистов мы создадим условия. У нас успешно работает программа "Земский учитель", и педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Медикам мы подняли выплаты в два раза, сейчас мы платим по миллиону рублей врачам, приезжающим в наш регион. И это еще не все меры поддержки.— Уходящий год стал для Мурманской области годом успехов в сфере внедрения цифровых технологий. Регион занял второе место на Северо-Западе по уровню цифровизации и вышел на вторую позицию среди 85 субъектов РФ в рейтинге обеспечения доступности социально значимых услуг в электронном виде на портале "Госуслуги". Какие изменения в этом направлении ждут регион в следующем году?— В этом году у нас заработала система мониторинга уборочной техники, что очень актуально для севера. Как результат - более 24 тысяч выполненных задач. Контролируем работу и общественного транспорта, а также запустили Единую цифровую платформу управления регионом, где ведётся мониторинг реализации почти 1,5 тысяч мероприятий, включая нацпроекты. И эту систему сделали открытой для жителей в тестовом режиме.Что касается планов на следующий год, мы намерены сконцентрироваться на блоке безопасности, инфраструктуре и здравоохранении: прежде всего это видеонаблюдение с видеоаналитикой. Причем это еще и мониторинг строительства наших объектов и благоустройства.Кроме того, есть еще одна важная задача - мы разрабатываем региональный стандарт безопасных школ. Так, в качестве пилотного проекта оснастили школу в Мурманске 100% видеонаблюдением. Теперь там нет "слепых" зон, и сейчас мы внедряем видеоналитику с алгоритмом реагирования.Еще один крупный и важный проект -строительство и запуск первого Арктического центра обработки данных, чтобы продолжать обеспечивать качественное и безопасное хранение данных цифровых проектов.— Мурманская область уже входит в число самых популярных туристических направлений. Какие крупные проекты будут реализованы в этой сфере? Как этот сектор экономики готовится к открытию границ и росту турпотока?— Действительно, до пандемии у нас был очень большой поток иностранных туристов, прежде всего, из стран Азии. После закрытия границ туристическому сектору пришлось переориентироваться на внутренний туризм, который привнес другую экономику. За два года доход от туризма составил более пяти миллиардов рублей. Растёт количество туроператоров, сейчас к новому году заняты практически все места проживания - мы ожидаем не менее 20 тысяч туристов в новогодние праздники.За девять месяцев этого года посетили более 350 тысяч человек- это столько же сколько за весь прошлый год, а ведь в октябре даже не начался еще горнолыжный сезон. Рост турпотока влечет за собой необходимость создания новой инфраструктуры. В 2023 году будет построен новый терминал аэропорта Мурманска. Уже в этом году на высоте 800 метров открыт панорамный ресторан- один из резидентов АЗ РФСамый крупный и ожидаемый проект в сфере туризма, к реализации которого приступят уже весной будущего года, – это создание туристическо-рекреационной зоны "Валла-Тунтури" на полуострове Средний и Рыбачий Печенгского округа, в рамках которой на базе основных достопримечательностей Кольского полуострова будут объединены горнолыжный, горно-туристический, промышленный, исторический и круизный туризм. Объем инвестиций по проекту 28 миллиардов рублей, и при выходе на полную мощность будет создано 800 рабочих мест.Мы продолжаем развивать инфраструктуру для привлечения туристов. Нам бы хотелось, чтобы в регионе появлялись новые точки притяжения, в том числе для иностранных туристов. Например, закрытый плавильный цех в Никеле на границе с Норвегией мог бы стать таким объектом посещения – сейчас мы с компанией "Норникель" ведем переговоры на эту тему.Вообще мне очень приятно, что многие туристы обратили внимание на то, как преображаются наши города. Все меньше я слышу про то, что в Мурманске туристам делать нечего, и надо ехать в Териберку или Хибины. В этом году особенно украсили Мурманск к новому году, поставили на центральной площади один из самых больших новогодних шатров в стране. Это создает особенную атмосферу и праздничное настроение.

https://ria.ru/20211208/zapolyare-1762776530.html

https://ria.ru/20211130/port-1761469687.html

https://ria.ru/20211124/chibis-1760632452.html

https://ria.ru/20211027/investitsii-1756579924.html

https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html

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экономика, мончегорск, андрей чибис, россия