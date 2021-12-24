https://ria.ru/20211224/bloger-1765313546.html

Блогеру, осквернившему в Москве портрет ветерана, дали четыре года колонии

Блогеру, осквернившему в Москве портрет ветерана, дали четыре года колонии - РИА Новости, 24.12.2021

Блогеру, осквернившему в Москве портрет ветерана, дали четыре года колонии

Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:51

2021-12-24T12:51

2021-12-24T14:03

происшествия

москва

великая отечественная война (1941-1945)

общество

московский городской суд

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает столичная прокуратура."Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в пресс-релизе.Ему также запретили размещать материалы в Сети в течение пяти лет.Гособвинитель просил максимальное наказание по 354-й статье УК — пять лет колонии с лишением права администрировать сайты на тот же период.Как сообщала прокуратура Москвы, ночью 25 ноября Юферов, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный герою ВОВ гвардии лейтенанту Анатолию Фролову. Свои действия он снял на телефон и позже опубликовал.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, блогер помочился на портрет.

https://ria.ru/20211223/bloger-1765244887.html

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происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945), общество, московский городской суд