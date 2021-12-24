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СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Баталова
СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Баталова - РИА Новости, 24.12.2021
СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Баталова
СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Алексея Баталова, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:07
2021-12-24T15:07
2021-12-24T15:07
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алексей баталов
знаменитости
наталья дрожжина (актриса)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Алексея Баталова, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Следствие просило заключить Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в СИЗО, однако суд ограничился запретом определенных действий.По данным СК, Дрожжина и ее муж Цивин организовали аферу, в результате которой вдова и дочь Баталова лишились двух квартир, доли в еще одной квартире, мастерской и крупной суммы денег. Впоследствии сделки с имуществом были признаны судом недействительными. В организации мошеннической схемы, согласно материалам дела, также принимал участие их знакомый нотариус Дмитрий Бублий. Он удостоверил подписи потерпевших в нарушение установленной процедуры.В СК уточняют, что Цивин и Дрожжина вошли в близкий круг вдовы актера и его младшей дочери, пообещав поддержку и помощь. При этом несколько лет они действительно помогали семье. Однако затем по ранее подготовленной доверенности они сняли практически все сбережения потерпевших. Сумма составила более 20 миллионов рублей. Кроме того, они завладели и указанной в деле недвижимостью.Старшая дочь Баталова Надежда заявляла, что у адвоката Цивина есть связи в суде, поэтому дело затянулось.Все имущество по решению Мосгорсуда останется у законных наследников – вдовы Гитаны Леонтенко и младшей дочери Марии.Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.
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шоу-бизнес, алексей баталов, знаменитости, наталья дрожжина (актриса)
СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Баталова
СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Баталова Дрожжиной и Цивиным
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Алексея Баталова, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Следствие просило заключить Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в СИЗО, однако суд ограничился запретом определенных действий.
По данным СК, Дрожжина и ее муж Цивин организовали аферу, в результате которой вдова и дочь Баталова лишились двух квартир, доли в еще одной квартире, мастерской и крупной суммы денег. Впоследствии сделки с имуществом были признаны судом недействительными.
В организации мошеннической схемы, согласно материалам дела, также принимал участие их знакомый нотариус Дмитрий Бублий. Он удостоверил подписи потерпевших в нарушение установленной процедуры.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в совершении преступления "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение", – говорится в сообщении.
В СК уточняют, что Цивин и Дрожжина вошли в близкий круг вдовы актера и его младшей дочери, пообещав поддержку и помощь. При этом несколько лет они действительно помогали семье. Однако затем по ранее подготовленной доверенности они сняли практически все сбережения потерпевших. Сумма составила более 20 миллионов рублей. Кроме того, они завладели и указанной в деле недвижимостью.
Старшая дочь Баталова Надежда заявляла
, что у адвоката Цивина есть связи в суде, поэтому дело затянулось.
"Суд идет со скрипом, потому что Цивин пользуется связями в органах, он сам намекал на это", – отметила Надежда.
Все имущество по решению Мосгорсуда останется у законных наследников – вдовы Гитаны Леонтенко и младшей дочери Марии.
Алексей Баталов умер
15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили
на Преображенском кладбище рядом с матерью.