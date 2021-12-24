https://ria.ru/20211224/batalov-1765336846.html

СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Баталова

СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Баталова - РИА Новости, 24.12.2021

СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Баталова

СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Алексея Баталова, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:07

2021-12-24T15:07

2021-12-24T15:07

шоубиз

шоу-бизнес

алексей баталов

знаменитости

наталья дрожжина (актриса)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577999222_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_e8ad50ac3ad0a46ad89871fe73038878.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. СК завершил расследование дела о хищении имущества семьи Алексея Баталова, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Следствие просило заключить Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в СИЗО, однако суд ограничился запретом определенных действий.По данным СК, Дрожжина и ее муж Цивин организовали аферу, в результате которой вдова и дочь Баталова лишились двух квартир, доли в еще одной квартире, мастерской и крупной суммы денег. Впоследствии сделки с имуществом были признаны судом недействительными. В организации мошеннической схемы, согласно материалам дела, также принимал участие их знакомый нотариус Дмитрий Бублий. Он удостоверил подписи потерпевших в нарушение установленной процедуры.В СК уточняют, что Цивин и Дрожжина вошли в близкий круг вдовы актера и его младшей дочери, пообещав поддержку и помощь. При этом несколько лет они действительно помогали семье. Однако затем по ранее подготовленной доверенности они сняли практически все сбережения потерпевших. Сумма составила более 20 миллионов рублей. Кроме того, они завладели и указанной в деле недвижимостью.Старшая дочь Баталова Надежда заявляла, что у адвоката Цивина есть связи в суде, поэтому дело затянулось.Все имущество по решению Мосгорсуда останется у законных наследников – вдовы Гитаны Леонтенко и младшей дочери Марии.Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.

https://ria.ru/20210902/batalov-1748306455.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, алексей баталов, знаменитости, наталья дрожжина (актриса)