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Шоубиз
https://ria.ru/20210902/batalov-1748306455.html
Старшая дочь Баталова впервые высказалась о суде о разделе имущества актера
Старшая дочь Баталова впервые высказалась о суде о разделе имущества актера - РИА Новости, 02.09.2021
Старшая дочь Баталова впервые высказалась о суде о разделе имущества актера
Старшая дочь Алексея Баталова Надежда впервые публично прокомментировала судебные разбирательства о разделе имущества актера в эфире программы "Пусть говорят"... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:10
2021-09-02T11:10
шоубиз
москва
алексей баталов
пусть говорят
знаменитости
михаил цивин (юрист)
наталья дрожжина (актриса)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Старшая дочь Алексея Баталова Надежда впервые публично прокомментировала судебные разбирательства о разделе имущества актера в эфире программы "Пусть говорят". По ее словам, "мошенники Наталья Дрожжина и ее адвокат Михаил Цивин" хотели незаконно завладеть наследством артиста.Речь идет о четырехкомнатной квартире с видом на храм Христа Спасителя, двухкомнатной квартире в центре Москвы и мастерской кинозвезды. Все имущество по решению Мосгорсуда останется у законных наследников – вдовы Гитаны Леонтенко и младшей дочери Марии.Старшая дочь Баталова заявила, что у адвоката Цивина есть связи в суде, поэтому дело затянулось.Баталова добавила, что Цивин ранее искал с ней дружбы.Дрожжина и Цивин настаивали, что договоры ренты, благодаря которым они завладели имуществом, были оформлены законно. Но это оказалось не так – теперь им грозит тюремный срок.
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москва, алексей баталов, пусть говорят, знаменитости, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса)
11:10 02.09.2021
 

Старшая дочь Баталова впервые высказалась о суде о разделе имущества актера

© Пусть говорят / YoutubeCтаршая дочь Алексея Баталова Надежда в передаче "Пусть говорят"
Cтаршая дочь Алексея Баталова Надежда в передаче Пусть говорят
© Пусть говорят / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Старшая дочь Алексея Баталова Надежда впервые публично прокомментировала судебные разбирательства о разделе имущества актера в эфире программы "Пусть говорят". По ее словам, "мошенники Наталья Дрожжина и ее адвокат Михаил Цивин" хотели незаконно завладеть наследством артиста.
Речь идет о четырехкомнатной квартире с видом на храм Христа Спасителя, двухкомнатной квартире в центре Москвы и мастерской кинозвезды. Все имущество по решению Мосгорсуда останется у законных наследников – вдовы Гитаны Леонтенко и младшей дочери Марии.
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Алексей Баталов
Народный артист СССР Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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Народный артист СССР Алексей Баталов
Старшая дочь Баталова заявила, что у адвоката Цивина есть связи в суде, поэтому дело затянулось.

"Суд идет со скрипом, потому что Цивин пользуется связями в органах, он сам намекал на это", – отметила Надежда.

Баталова добавила, что Цивин ранее искал с ней дружбы.

"Я увидела его в первый раз на дне рождения папы. Полвечера вертелся около меня, шутил. Он был бесцеремонный, громкий, любопытный, старающийся быть в центре внимания. Тамада за столом. Папа сидел тихо в уголке. Я подошла к отцу, спросила, кто этот дядька. А он ответил: "Откуда я знаю", – добавила Надежда.

Дрожжина и Цивин настаивали, что договоры ренты, благодаря которым они завладели имуществом, были оформлены законно. Но это оказалось не так – теперь им грозит тюремный срок.
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ШоубизМоскваАлексей БаталовПусть говорятЗнаменитостиМихаил Цивин (юрист)Наталья Дрожжина (актриса)
 
 
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