Старшая дочь Баталова впервые высказалась о суде о разделе имущества актера
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Старшая дочь Алексея Баталова Надежда впервые публично прокомментировала судебные разбирательства о разделе имущества актера в эфире программы "Пусть говорят". По ее словам, "мошенники Наталья Дрожжина и ее адвокат Михаил Цивин" хотели незаконно завладеть наследством артиста.
Речь идет о четырехкомнатной квартире с видом на храм Христа Спасителя, двухкомнатной квартире в центре Москвы и мастерской кинозвезды. Все имущество по решению Мосгорсуда останется у законных наследников – вдовы Гитаны Леонтенко и младшей дочери Марии.
Народный артист СССР Алексей Баталов
Старшая дочь Баталова заявила, что у адвоката Цивина есть связи в суде, поэтому дело затянулось.
"Суд идет со скрипом, потому что Цивин пользуется связями в органах, он сам намекал на это", – отметила Надежда.
Баталова добавила, что Цивин ранее искал с ней дружбы.
"Я увидела его в первый раз на дне рождения папы. Полвечера вертелся около меня, шутил. Он был бесцеремонный, громкий, любопытный, старающийся быть в центре внимания. Тамада за столом. Папа сидел тихо в уголке. Я подошла к отцу, спросила, кто этот дядька. А он ответил: "Откуда я знаю", – добавила Надежда.
Дрожжина и Цивин настаивали, что договоры ренты, благодаря которым они завладели имуществом, были оформлены законно. Но это оказалось не так – теперь им грозит тюремный срок.