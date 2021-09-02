https://ria.ru/20210902/batalov-1748306455.html

Старшая дочь Баталова впервые высказалась о суде о разделе имущества актера

Старшая дочь Баталова впервые высказалась о суде о разделе имущества актера - РИА Новости, 02.09.2021

Старшая дочь Баталова впервые высказалась о суде о разделе имущества актера

Старшая дочь Алексея Баталова Надежда впервые публично прокомментировала судебные разбирательства о разделе имущества актера в эфире программы "Пусть говорят"... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:10

2021-09-02T11:10

2021-09-02T11:10

шоубиз

москва

алексей баталов

пусть говорят

знаменитости

михаил цивин (юрист)

наталья дрожжина (актриса)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Старшая дочь Алексея Баталова Надежда впервые публично прокомментировала судебные разбирательства о разделе имущества актера в эфире программы "Пусть говорят". По ее словам, "мошенники Наталья Дрожжина и ее адвокат Михаил Цивин" хотели незаконно завладеть наследством артиста.Речь идет о четырехкомнатной квартире с видом на храм Христа Спасителя, двухкомнатной квартире в центре Москвы и мастерской кинозвезды. Все имущество по решению Мосгорсуда останется у законных наследников – вдовы Гитаны Леонтенко и младшей дочери Марии.Старшая дочь Баталова заявила, что у адвоката Цивина есть связи в суде, поэтому дело затянулось.Баталова добавила, что Цивин ранее искал с ней дружбы.Дрожжина и Цивин настаивали, что договоры ренты, благодаря которым они завладели имуществом, были оформлены законно. Но это оказалось не так – теперь им грозит тюремный срок.

https://ria.ru/20210714/batalov-1741255455.html

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москва, алексей баталов, пусть говорят, знаменитости, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса)